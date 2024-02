Comune senza soldi, sospesa mensa scolastica alla Mazzini

Gli effetti della mancata approvazione del Bilancio si fanno sentire anche sulla mensa scolastica. E’ notizia di ieri sera la comunicazione inviata dalla sindaca al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Mazzini che la mensa scolastica per gli alunni del tempo prolungato sarà sospesa a partire da giorno 12

febbraio sino a nuova comunicazione.

La brutta sorpresa per le famiglie

Una notizia che ha creato molto stupore e preoccupazione nelle famiglie, alla luce del fatto che non è stata data alcuna comunicazione ufficiale sulla riapertura. Che fine farà questo servizio- si chiedono in tanti?- Una notizia comunque che già era nell’aria e che veniva paventata da alcuni giorni.

La situazione del Comune

C’è da dire che in questo momento il Comune è in gestione provvisoria e questa la dice lunga sullo stato di salute dell’Ente, almeno sino a quando non si farà chiarezza sui due importantissimi documenti contabili già scaduti e commissariati, che dovranno essere approvati prima dalla Giunta comunale e dopo dal Consiglio.

Rino Caltagirone