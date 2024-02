“All’ombra del tacco”, il libro thriller esoterico di Venere

Sarà presentato a Piazza Armerina sabato 2 marzo “All’Ombra del Tacco”, il thriller psicologico ed esoterico della sociologa e criminologa forense Annamaria Venere.

La presentazione

L’evento è in programma alle ore 18.30 al Wineart Lounge Bar Gallery di via Monte 3. Già co-autrice di ‘Vittime di violenza di genere. La gestione giuridica dell’operatore sanitario’ (Franco Angeli, Milano 2020), a Piazza Armerina, Annamaria Venere parteciperà ad una conversazione con il giornalista Salvo Falcone. Passaggi tratti dalle pagine di “All’Ombra del Tacco”, saranno interpretati dall’attrice Sonia Spina.

Gli interventi

Interverranno il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, l’assessore comunale Turismo, Spettacolo e

Cultura Ettore Messina, l’avv. Nino Minacapilli e l’artista Danila Mancuso. Collabora all’evento Cartoshop Mondadori Piazza Armerina. La vicenda narrata in “All’Ombra del Tacco” (2022, Daimon Edizioni, copertina di Davide Gianmaria Aricò) è ambientata alla fine degli anni ’90 tra Puglia, Campania e Abruzzo.

La trama

All’interno di un trullo pugliese adibito a casa-vacanze vengono rinvenuti tre cadaveri. A capo delle operazioni il capitano dei Carabinieri Marcello Gentile che, ormai da anni, si avvale dell’aiuto della sua amica Flora, insegnante elementare, ma dotata di grande intuito e talento investigativo. La “firma” dell’assassino è inequivocabile: si tratta di Cagliostro. Il killer ha già colpito in passato e il nome in codice, affibbiatogli dalle forze dell’ordine, è riconducibile a strani simboli di natura esoterica che disegna sui muri con il sangue delle vittime. Flora intuisce che Cagliostro li sta sfidando, disseminando la scena del crimine di elementi che annunciano dove avverrà il prossimo omicidio. Inizia una folle corsa contro il

tempo e i due coinvolgeranno Paolo, giornalista di cronaca nera, uomo schivo, diffidente, appassionato di storia, con la dote del segugio e che non si ferma neppure quando si tratta di scovare possibili collegamenti tra vecchi libri rari. Seguendo le tracce lasciate da Cagliostro, Flora e Marcello partiranno per L’Aquila con l’intento di intercettare la follia che coinvolge sia vivi che morti e dove li attenderà un altro triplice omicidio.

I personaggi misteriosi

La trama si infittisce, ambigui e misteriosi personaggi sembrano avere uno strano legame con le uccisioni, paiono tutti potenziali assassini. I fatti imprevedibili non mancano, si fanno pressanti, tanto che non

si sa più di chi fidarsi e da chi guardarsi. L’articolazione della trama non presenta nessuna fantascienza, nessuna scena truculenta da macelleria, ma è una storia che racconta di vita, di superstizione e di morte, con un importante ma realistico sfondo di spunti psicopatologici che si riscontrano, pagina dopo pagina.