Blockchain nell’energia, webinar della Camera di Commercio

“La blockchain per la gestione dell’energia: le comunità energetiche, il demand-response, il vehicle-to-grid, l’idrogeno” è il titolo del webinar online gratuito, promosso dal “Punto Impresa Digitale” della Camera di Commercio di Palermo Enna, in collaborazione con l’Università di Palermo e con il Dih I-Nest, che si svolgerà martedì prossimo 27 febbraio, alle 10.

Le rinnovabili

Durante il webinar verranno illustrati l’utilizzo della blockchain nel settore delle energie rinnovabili e i benefici riscontrabili in termini di efficienza nel monitoraggio e nella distribuzione dell’energia. In particolare, si discuterà dell’argomento dei veicoli elettrici, offrendo una prospettiva che va oltre il classico utilizzo finalizzato alla mobilità elettrica, per poter sostenere l’intera rete di distribuzione.

La digitalizzazione aziendale

“Lo sviluppo digitale delle imprese è una delle finalità che la Camera di Commercio di Palermo Enna tramite il ‘Punto Impresa Digitale’ si propone di raggiungere. La digitalizzazione aziendale ha inizio con lo sviluppo delle competenze necessarie a comprendere ed utilizzare le nuove tecnologie, che sono fondamentali per rendere le imprese più efficienti e più competitive”, afferma Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“Il webinar, organizzato in collaborazione con I-Nest – sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna Guido Barcellona – ha l’obiettivo di avvicinare le imprese all’utilizzo della nuova tecnologia della blockchain, nello specifico nella gestione delle energie rinnovabili, facendone scoprire le sue ampie potenzialità, soprattutto come strumento che permetta di innovare i modelli di business”.

Docente università di Palermo

Oltre al presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna Alessandro Albanese ed al segretario generale Guido Barcellona, interverrà come relatore del webinar il professore Pierluigi Gallo della facoltà di ingegneria dell’Università di Palermo, partner I-NEST Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link https://shorturl.at/byAD6 . Soltanto chi si registra avrà la possibilità di ricevere il giorno dell’incontro il link del webinar mediante piattaforma Zoom.

Cosa è la blockchain

La blockchain è una tecnologia di registrazione digitale che ha la peculiarità di essere decentralizzata e distribuita. È costituita da una catena di blocchi (da cui il termine “blockchain”), ciascuno contenente un insieme di transazioni. Ogni blocco è connesso criptograficamente al precedente, formando una catena cronologica che è virtualmente impossibile da modificare una volta che un blocco è stato aggiunto alla catena.

Questa caratteristica garantisce l’integrità e la trasparenza dei dati, in quanto ogni partecipante alla rete ha una copia del database e può verificare autonomamente la validità delle informazioni. Inoltre, la blockchain utilizza meccanismi di consenso per validare le nuove transazioni prima del loro inserimento, assicurando che la rete sia sincronizzata e che le informazioni siano coerenti.

Originariamente ideata per supportare la criptovaluta Bitcoin, la blockchain trova oggi applicazione in molti altri ambiti, come la gestione delle supply chain, l’autenticazione di documenti, il voto elettronico, e, come citato nel tuo esempio, nella gestione dell’energia attraverso comunità energetiche digitali, sistemi di demand-response, l’implementazione di tecnologie vehicle-to-grid (V2G) e la gestione di reti distributive di idrogeno.