Incidente sulla Statale 117 bis, auto si ribalta

Un’auto si è ribaltata questa mattina mentre il conducente stava percorrendo la Statale 117 bis, nel territorio di Piazza Armerina.

Macchina si ribalta

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, la persona che era alla guida avrebbe prima sbandato per poi ribaltarsi. Alcuni automobilisti hanno provato a prestare le prime cure alla vittima: si è, però, reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno aiutato il ferito ad uscire dall’abitacolo.

Le indagini

Ha fatto ricorso alle cure dei medici mentre gli inquirenti, dopo aver raccolto alcune testimonianze, hanno effettuato i rilievi per verificare se vi sono altri mezzi coinvolti nell’incidente. La velocità e la distrazione potrebbero aver avuto un ruolo in questo incidente.

Incidente a Piazza Armerina

Questa mattina si è verificato un altro incidente a Piazza Armerina: due le auto coinvolte nello scontro avvenuto in prossimità della galleria di via Libero Grassi. I due conducenti hanno avuto bisogno delle cure dei medici del Pronto soccorso.

Sangue sulle strade dell’Agrigentino

Un uomo che si trovava alla guida di una Ape Piaggio, che si è scontrata contro una Fiat Punto, è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo due giorni di agonia. La vittima si chiamava Antonino Mulè ed era di Canicattì. L’incidente è avvenuto giovedì scorso sulla statale 123 che collega Canicattì con Palma di Montechiaro e Licata, nell’Agrigentino. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia.

Foto fornita da Franco Assenza