Gagliano festeggia i 101 anni di Giuseppe

L’uomo più anziano di Gagliano ha compiuto 101 anni. Nato il 22 febbraio 1923, Giuseppe Raffino è l’ultimo combattente e reduce gaglianese della Seconda Guerra Mondiale e presidente onorario della sezione Combattenti di Gagliano.

La festa e la paura

Da due anni vive in una casa di riposo per anziani. Per il giorno del suo compleanno, i figli avevano organizzato una festa, ma un malore avvenuto nella notte ha limitato i festeggiamenti. Adesso le sue condizioni di salute sono in ripresa. Fino a pochi giorni fa viveva in uno stato ottimale. La sua mente sempre lucida e vigile, il suo spirito positivo e reattivo. Ha superato le grandi sofferenze della vita con grande coraggio ed oggi è circondato dall’affetto dei suoi cari.

La sua storia

Partì per il fronte a soli diciannove anni. Combatté dal 1942 al 1944, poi riuscì a scappare dalla Croazia e, tra fame e stenti, attraversò tutta l’Italia per fare ritorno a casa, prima a piedi, poi a bordo di un treno e infine su un vecchio barcone per attraversare lo Stretto. L’esperienza della guerra lo segnò profondamente, tanto da sentire il bisogno di raccontarla a chiunque, affinché si facesse promotore di pace. Per tutta la sua vita non ha fatto altro che ripetere quanto terribile fosse stata quell’esperienza e quanto necessario fosse oggi valutare soluzioni pacifiche per evitare di ricadere in quell’orrore.

Ex consigliere comunale

Nacque in una famiglia di contadini, la sua fu una vita semplice, ma piena di ideali e di attivismo. Fece politica seguendo il Partito Socialista, con il quale diventò consigliere comunale. Il suo unico rimpianto è stato quello di non aver potuto studiare per carenza di denaro.

Valentina La Ferrera