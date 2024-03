Allerta gialla ma al posto del maltempo spunta il sole

La preoccupazione ieri nell’Ennese era palpabile dopo il bollettino della Protezione civile sull’allerta gialla. I sindaci, come spesso capita in queste occasioni, hanno lanciato, nella tarda serata di ieri, gli appelli alla prudenza, le raccomandazioni a limitare gli spostamenti da un Comune all’altro, del resto le condizioni della maggior parte delle strade, provinciali e statali, sono precarie, per cui bastano poche gocce d’acqua per rendere ancora più insicure.

I cambi di programma

I genitori si sono messi a letto con l’ansia di dover accompagnare i propri figli a scuola, perché di certo, farli andare in sella agli scooter con il maltempo, sarebbe stato da sconsiderati. E così, cambi di programma, pianificazione della giornata sulla scorta delle probabili piogge. Invece, stamane, in tutta la provincia ennese, di giallo c’era soltanto il sole.

“Dove è la pioggia?”

“Ma come, non doveva esserci la pioggia?” “Dove sono i temporali” si sono chiesti i residenti, da Enna a Gagliano, da Valguarnera a Calascibetta. Quasi “delusi” del cambio di programma, scandito dalla bella giornata e, come accade in questi casi, si torna a parlare dell’attendibilità dei bollettini della Protezione civile. Va detto che sono sempre previsioni e non certezze, che, spesso, però, possono salvare vite.