Assoro, si sono insediati sindaco e giunta dei ragazzi

Si è insediato ad Assoro il sindaco dei ragazzi, così come la sua giunta ed il Consiglio comunale.

Il Comune dei ragazzi

La cerimonia si è tenuta il primo marzo: la fascia tricolore è andata Rosario Pelleriti mentre questi sono i componenti del consiglio comunali: Antonio Bannò, Pietro Di Pasqua , Alessandra Sofia , Raphael Gardali , Giorgia Modica , Giorgio Vicario , Anastasia Elisabeth Bannò , Carla Guarrera, Antonio Felice Mazzola , Marta Capizzi , Flavia Mazzola , Samuele Gagliano.

La giunta è composta da: Anastasia Elisabeth Bannò (Cultura ed Istruzione), Alessandra Sofia (Salute ed Alimentazione), Pietro Di Pasqua (Sport e Pari Opportunità ), Elisa Bannò ( Parchi ed Ambiente) .

Progetto tra scuola e Comune

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto tra la scuola secondaria di primo grado “E. Pantano di Assoro” e l’amministrazione comunale a cui hanno lavorato le professoresse Antonella D’Agostino e Assunta Muratore e l’Assessore all’Istruzione Paola Giunta, con il sostegno del sindaco Antonio Licciardo.

Coloriamo il nostro futuro

Il Dirigente scolastico, Serafino Lo Cascio ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di educare i ragazzi alla cittadinanza attiva in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nato dalla collaborazione all’interno della rete “Coloriamo il nostro futuro”- Minisindaci e Minipresidenti dei Parchi D’Italia, il progetto unisce le forze per creare un’opportunità senza precedenti per i giovani cittadini di Assoro: essere protagonisti attivi nella gestione della scuola e della città.

L’obiettivo

L’obiettivo del progetto è chiaro: fornire ai ragazzi un’occasione unica per acquisire competenze civiche e sociali, imparare il valore dell’impegno nella comunità e sviluppare il loro spirito di iniziativa. Attraverso questa esperienza, gli studenti comprenderanno il funzionamento delle istituzioni democratiche, svilupperanno un senso di responsabilità e appartenenza alla comunità, impareranno a collaborare e a lavorare in gruppo per il bene comune acquisendo competenze di comunicazione.