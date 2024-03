Il caso dei mosaici della Villa romana, Longi, “sito pulito e curato”

Visita ispettiva della parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi, nella villa romana del Casale di Piazza Armerina dopo l’inchiesta del Corriere della Sera sulle condizioni dei mosaici giudicate precarie nell’inchiesta che porta la firma dell’inviato Gian Antonio Stella. Insieme a lei anche l’assessore alla Cultura del Comune di Piazza Armerina, Ettore Messina.

“Ambiente pulito e curato”

“Mi sono precipitata da Roma a Piazza Armerina – ha detto la parlamentare nazionale – per verificare lo stato dei luoghi a seguito di allarmanti notizie di stampa e televisive su questo meraviglioso posto: trovo un sito archeologico popolato da studenti, turisti italiani e stranieri, in un ambiente assolutamente pulito e curato, come non avevo mai visto in passato, pur avendo spesso frequentato il sito. È pur vero che un patrimonio del genere richiede un’attenzione particolare, una cura costante, del personale altamente specializzato che le Istituzioni locali siamo pronti a garantire e a migliorare sempre più” .

“Interlocuzione con la Regione”

La parlamentare nazionale ritiene che “si può sempre migliorare lo standard conservativo e qualitativo, raggiungendo livelli superiori” ma al tempo stesso lancia un invito a tutti per “effettuare degli approfondimenti presso questa meravigliosa Villa Romana per constatare con i propri occhi la verità che noi oggi abbiamo toccato con mano: vi aspettiamo a Piazza Armerina, la Città dei Mosaici, grande patrimonio dell’umanità”.

“Ho personalmente – aggiunge Longi – sentito l’Assessore regionale Francesco Scarpinato, il Commissario del Parco Archeologico Daniela Vullo, il Sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata, per avere maggiore conferma sullo stato dei luoghi e della situazione, manifestando a tutti la mia disponibilità istituzionale a collaborare affinché il Parco Archeologico Regionale della Villa del Casale possa sempre avere e ricevere le attenzioni che merita”