Lavori a piazza Falcone Borsellino, via alla gara

La Regione siciliana ha messo a gara, per un importo di 1,4 milioni, i lavori di consolidamento di piazza Falcone-Borsellino. In particolare, gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza del versante sottostante via Mazzini ed è stata fissata al prossimo 3 aprile la scadenza per la presentazione delle domande.

Il presidente della Regione

“La riqualificazione dei centri urbani e gli interventi di messa in sicurezza – commenta il governatore Schifani – seguono lo stesso percorso prioritario, con risorse finanziarie adeguate e con l’impiego di competenze di alto profilo”.

La tipologia di interventi

Tra le soluzioni tecniche che verranno adottate, la realizzazione di pali e opere di drenaggio mediante pozzi orizzontali ma anche la risagomatura di questa porzione di territorio, in modo da ridurre la pendenza nei tratti più ripidi. Si procederà, inoltre, con la protezione delle superfici dall’azione erosiva delle acque mediante piantumazione di essenze vegetali con tecniche di ingegneria naturalistica, con l’eliminazione delle fessurazioni stradali e dei cedimenti del terreno e con il rafforzamento delle opere di sostegno.