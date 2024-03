Donne artigiane, presentato al Neglia il progetto

Al Teatro comunale Francesco Paolo Neglia, si è svolto il convegno dal titolo: “Il femminile tra reciprocità e solidarietà verso la pari dignità/Il progetto donne artigiane”.

I partecipanti

Il professor Filippo Romeo , ordinario di Diritto Privato e Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’ Università Kore di Enna ha introdotto e coordinato i lavori che hanno avuto inizio con i saluti istituzionali del sindaco di Enna Maurizio Dipietro , del Vicario del Prefetto di Enna Giuseppe Sindona , del Questore di Enna Salvatore Fazzino , della Prorettrice dell’ Università Kore di Enna Alessia Gabriele , dell’ Assistente Ecclesiastico del Convegno di Cultura di Enna Monsignor Giuseppe Fausciana , e della Delegata Regionale dei Convegni di Cultura Flora Montana.

Il notaio Greco ha presentato il progetto

Il notaio Filomena Greco, presidente del Convegno di Cultura di Enna, ha presentato alla città di Enna il “Progetto donne artigiane”, sintetizzato nelle “Cinque C “ : cultura, conoscenza , competenza , coerenza , coraggio. E’ un progetto pilota per tutti i Convegni d’Italia ed è stato tradotto in tre lingue e pubblicato sulla rivista dell’UMOFC ( Unione Mondiale delle Associazioni Cattoliche Femminili ) e diffuso in 52 Paesi del mondo.

Gli obiettivi

Scopo è quello di offrire alle donne la conoscenza dei propri diritti, degli strumenti giuridici, dei sostegni finanziari e delle agevolazioni per ottenere quella indipendenza economica che da alle donne la libertà di affermare i propri diritti e anche la libertà di denunciare. Sono stati proiettati due video messaggi della senatrice Lavinia Mennuni , della Presidente nazionale dei Convegni Silvana Alesiani e dell’assistente ecclesiastico nazionale Monsignor Pietro Bongiovanni.

La rete istituzionale

Il notaio Greco ha sottolineato come sia stata la creazione di una rete tra Università , istituzioni, enti locali, associazioni di categoria ,Istituti professionali ed associazioni e , ancor di più, la sottoscrizione di un protocollo di Intesa , il 31 gennaio scorso presso l’Università Kore di Enna tra la Presidente nazionale della Associazione “ Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia Silvana Alesiani , Il magnifico Rettore della Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, Francesco Tomasello , il sindaco Maurizio Antonello Di Pietro, il presidente della Camera di Commercio di Palermo e di Enna Alessandro Albanese , il presidente provinciale dell’Associazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese della provincia di Enna Confartigianato imprese, Peter Barreca , il presidente provinciale della CNA Confederazione nazionale dell’Artigianato e delle piccole imprese associazione di Enna Filippo Scivoli, l’amministratore delegato della FIDIMED – Confidi Nazionale, sede di Palermo Michelangelo Fabio Montesano.

Gli interventi

La tavola rotonda è stata preceduta dalla prolusione del Salvatore Martinez, presidente della Fondazione Istituto di promozione umana monsignor Di Vincenzo ETS , già consultore pontificio nei Dicasteri per i Laici , per la famiglia e per la vita e già rappresentante personale della presidenza Italiana presso l’OSCE per i Diritti Umani , trattando il tema “ Il femminile nell’antropologia cristiana, alla luce del Magistero Sociale della Chiesa. La pari dignità integrale e trascendente dell’uomo e della donna, la loro stupenda differenza nella complementarietà”.

Le gravi condizioni della donna

Martinez ha evidenziato le gravi condizioni in cui molte donne vivono ancora: vittime di violenza, sminuite, sfruttate. Ha sottolineato che le radici della disuguaglianza tra uomo e donna affondano nel passato, in ideali non sempre basati sui principi di equità , ha esortato a guardare alla donna con “lo sguardo di Dio”, citando il passo biblico “Maschio e femmina li creò” (Gen 1, 27) come volontà divina per il suo popolo ed a difendere la pari dignità e la bellezza nella diversità tra uomo e donna, sottolineando che, nonostante la lunga strada ancora da percorrere, la Chiesa Cattolica ha costantemente evidenziato l’importanza della donna.

La violenza economica

Ha aperto la tavola rotonda il notaio Gianluca Abbate già consigliere del Consiglio nazionale del Notariato con delega al terzo settore , il quale ha trattato l’importante tema della “ violenza economica a cinque anni dalla nascita dell’Osservatorio per la tutela dei diritti civili e della fragilità “ sottolineando l’importante ruolo del notariato nel contrasto alla violenza economica attraverso la conoscenza. La professoressa Alessia Gabriele, associata di diritto del Lavoro e Prorettrice alle tematiche di genere – Università degli studi di Enna Kore , ha illustrato il tema del “ Lavoro e occupazione delle donne nel Sud: una prospettiva intersezionale”.

Gli strumenti finanziari

L’avvocato Laura Frattari , Segretaria nazionale dei Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia ha completato il quadro degli argomenti precedenti trattando l’argomento “ Donne in cammino tra Dottrina Sociale e Femminismo”. Infine, Fabio Montesano , amministratore delegato Consorzio Fidi ha illustrato gli strumenti di finanziamento a supporto della piccola impresa artigiana facendo conoscere alcune linee di intervento per sostenere le attività professionali per la piccolissima impresa ed in particolare ha illustrato il “Micro Credito di Libertà” , strumento finanziario a disposizione delle donne vittime di violenza.

La dottoressa Mariella Triolo , Presidente nazionale della CNA Impresa donna ha parlato di “ PNRR , Imprenditoria femminile e Work Life Balance”. Maria Grazia Bonsignore , presidente regionale del Movimento donne Imprese di Confartigianato ha raccontato delle “ Donne imprenditrici tra passione e ostacoli” .