Rifiuti, Longi, “per affidamento serve solo ok dirigenti”

“Assisto incredula ad Enna, la mia città, ad un dibattito politico surreale relativo alla delibera comunale per l’affidamento del servizio dei rifiuti alla società partecipata EcoEnna Servizi, che in questi anni ha gestito ottimamente il servizio“.

Il caso rifiuti

Lo afferma la parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi, in merito allo scontro tra amministrazione ed opposizione sull’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ad EcoEnnaServizi. Se il sindaco e le forze che lo sostengono sono per il sì, il fronte anti Dipietro chiede la modifica dello Statuto della società partecipata prima dell’affidamento.

“Serve solo parere dei dirigenti”

Secondo quanto sostenuto dalla deputata nazionale di FdI la questione potrebbe essere già chiusa. ““Amministrativamente nulla osta all’approvazione della delibera di riaffidamento alla società, atteso che è munita dei pareri favorevoli dei dirigenti: spero che la vicenda possa risolversi positivamente al più presto”, dice parlamentare ennese.

I dati sulla raccolta

Longi, che sostiene l’affidamento per come è stato pensato dall’amministrazione, sfodera i dati sulla raccolta differenziata. “Le percentuali di raccolta differenziata sono tra le più alte in Italia, con il 70% nel 2023, grazie al lavoro dei 67 dipendenti della società, che è economicamente in utile da sempre” conclude.