Check Point SecureAcademy™ e la siciliana Magnetico partner per promuovere la cybersecurity

Check Point sbarca in Sicilia e supporta l’offerta formativa dell’associazione culturale Magnetico per promuovere l’innovazione, l’accessibilità digitale e nuove figure professionali nell’ambito della sicurezza informatica



Check Point Software supporta Magnetico, associazione culturale siciliana no-profit che promuove l’innovazione e l’accessibilità digitale. In qualità di partner per la promozione e l’insegnamento della cybersecurity, Magnetico potrà aggiungere agli altri corsi formativi del settore IT anche quelli mirati al raggiungimento di certificazioni nell’ambito della cybersecurity, attraverso la vasta offerta di corsi in sicurezza informatica offerti da Check Point SecureAcademy™, che fornisce gratuitamente una formazione sulla cybersecurity in tutto il mondo.

L’associazione siciliana intende offrire una formazione completa in grado di abbracciare le tecnologie più avanzate con la missione di abbattere il digital divide e creare nuove opportunità di sviluppo professionale. L’obiettivo è quello di fornire un ambiente di apprendimento ottimale, trasformando le competenze teoriche in abilità pratiche pronte per il mondo del lavoro attraverso programmi Academy dei principali vendor ICT, formando professionisti specializzati in network & system administration, cloud engineering, cybersecurity e sviluppo Java.

Solo in Italia, negli ultimi 6 mesi, si sono registrati in media 1.149 attacchi informatici per azienda, e negli ultimi 30 giorni ben il 64% dei file malevoli è stato consegnato via e-mail. Questi dati mettono in evidenza le significative sfide che ogni organizzazione deve affrontare per la propria sicurezza informatica. Oltre a implementare e disporre di tecnologia all’avanguardia, è anche fondamentale porre l’accento sulla formazione, che consente poi di disporre di professionisti della cybersecurity in grado di utilizzare le stesse tecnologie per mitigare le minacce.

Check Point SecureAcademy™, forte di 180 Academy partner in oltre 60 Paesi nel mondo, è un programma accademico completo sulla sicurezza informatica: offre corsi finalizzati all’apprendimento della cybersecurity, fornendo le conoscenze necessarie per installare, configurare e gestire le soluzioni di sicurezza di Check Point. Il progetto prevede una iniziale formazione dei partner accademici, affinché questi abbiano tutte le competenze e le informazioni necessarie per trasmettere il know-how ai loro studenti al fine di ottenere la certificazione Check Point CCSA – Check Point Certified Security Administrator, una delle 11 disponibili nei settori del networking, del cloud e dell’automazione.

“Siamo orgogliosi della partnership con Check Point Software Technologies. Magnetico è un’associazione che mira a promuovere l’innovazione e l’accessibilità digitale, abbattendo il digital divide e creando nuove opportunità di sviluppo professionale nel settore dell’ICT”, afferma Matteo Mirenda, Instructor and Vice-President di Magnetico. “Il nostro obiettivo è quello di ampliare la nostra offerta formativa per garantire ai nostri utenti il meglio. Poter includere nel nostro portfolio i percorsi didattici di cyber security Check Point e’ per noi motivo di assoluto orgoglio. E’ per noi un asset strategico in più per poter raggiungere il maggior numero di persone possibili con un’offerta completa su tutti i settori dell’IT per formare risorse capaci di soddisfare le esigenze delle organizzazioni e creare quindi eccellenze di oggi e di domani”.

“I percorsi formativi di specializzazione per le nostre Academy sono fondamentali per lo sviluppo delle competenze principali in ambito cybersecurity”, afferma Cristiano Voschion, country manager di Check Point. “Seguire questi corsi e ottenere le relative certificazioni significa toccare con mano la tecnologia e acquisire quelle competenze tecnologiche necessarie per proteggere il Sistema Italia. Inoltre, SecureAcademy fornisce una biblioteca online autogestita da cui gli studenti possono attingere ulteriori informazioni quando vogliono, per arricchire ancor più le proprie conoscenze. Questi elementi si rivelano centrali nella crescita professionale di qualsiasi operatore del settore”.

Il percorso formativo sulla cybersecurity, partito a febbraio 2024, ha come scopo per gli iscritti l’ottenimento della certificazione Check Point CCSA – Check Point Certified Security Administrator, che fornisce le competenze e le conoscenze sui concetti necessari per configurare le principali tecnologie dell’ecosistema Check Point. Il corso permetterà ai partecipanti di apprendere e approfondire come implementare, configurare e gestire una soluzione di sicurezza Check Point per proteggere le reti dalle minacce informatiche. Il corso copre una vasta gamma di argomenti, tra cui l’installazione e la configurazione del software Check Point, la gestione degli utenti e degli oggetti di sicurezza, la configurazione del controllo degli accessi, la configurazione delle regole di sicurezza, la gestione delle connessioni VPN e molto altro. La durata del corso viene definita di classe in classe, tenendo conto del livello di partenza degli utenti.

Per ulteriori informazioni su Magnetico è possibile consultare il sito www.magnetico.cloud e/o inviare una mail al seguente indirizzo: info@magnetico.cloud.