Processione a Enna, parcheggi e navette per non perderla

Il Venerdì è il giorno più atteso ad Enna, quello che rende la Settimana Santa tra le più note al mondo. E l’emozione scorre in ogni angolo della città, che si immerge in un’atmosfera di profondo rispetto religioso. E’ il giorno della celebre processione che vede protagoniste le Confraternite.

Appuntamento alle 16

Alle 16 è prevista la partenza dalla Chiesa di San Leonardo della Confraternita Santissima Passione con l’inserimento, durante il tragitto verso il Duomo, di tutte le altre Confraternite secondo il secolare ordine processionale. Le stesse rendono omaggio alla SS. Madonna Addolorata presso l’omonima Chiesa che, per ultima, sarà portata al Duomo dove è già stata deposta l’Urna del Cristo Morto.

La solenne processione

Alle 19 dal Duomo muoverà la solenne processione delle sedici Confraternite con la Spina Santa e simulacri del Cristo Morto e dell Addolorata che si snoderà per le vie principali della città per giungere al cimitero dove sarà impartita ai Confrati e a tutti i fedeli la Solenne Benedizione con la Spina Santa. Al termine della Solenne Benedizione, la processione riprenderà per concludersi al Duomo.

Le navette

L’amministrazione comunale di Enna ha previsto il servizio di trasporto gratuito con i bus navetta.

Le cinque navette

Il servizio sarà garantito dalle 16:00 alle 2:00

Navetta 1: Piazza Europa – Via dello Stadio- Via Pergusa – parcheggio Pisciotto – Piazza Alessi e viceversa

Navetta 2: parcheggio Pisciotto – Piazza Matteotti (Balata) – parcheggio Pisciotto

Navetta 3: ospedale- terminal bus Enna bassa – Via pergusa – parcheggio Pisciotto e viceversa

Navetta 4: ferrante – Università – Santa Lucia – Scifitello- Monte Cantina – Via dello Stadio- Piazza Europa – Via IV novembre – Piazza Europa – Via dello stadio – monte cantina – parcheggio Pisciotto – scifitello – terminal bus Enna bassa – Ferrante

Navetta 5: Pergusa (piazzale ufficio postale) – ospedale – terminal bus Enna bassa – Via pergusa – nuovo parcheggio Pisciotto e viceversa.

I parcheggi

Contestualmente, il Comune ha disposto dei parcheggi per poter lasciare l’auto e recarsi nel cuore della festa.

Area per i disabili

Sarà possibile recarsi in piazza Umberto I; viale Diaz-slargo Agenzia del territorio; viale Diaz-slargo senatore Romano (Madonnina); piazza Colajanni

Parcheggio degli autobus

In merito all’area di sosta degli autobus queste sono le zone individuate: piazza Europa e via della Resistenza-Enna bassa

Parcheggio per i camper

Per i camper ecco le aree stabilite dal Comune: piazza Europa, via della Resistenza-Enna bassa; Area camper service presso l’autoparco comunale

Parcheggi per le auto

Ecco dove potranno sostare le auto: piazza Europa; via della Resistenza-Enna bassa; piazzetta dello Stadio; parcheggio Pisciotto; piazzale inferiore cimitero o piazzale Beato Angelico.

Ordinanza contro vendita di alcolici

Contestualmente, l’amministrazione, sempre nella giornata del Venerdì Santo, ha emesso una ordinanza che dispone il divieto “di vendita di bevande alcoliche e di altre bevande in bottiglie di vetro e/o lattine anche in tutti i distributori automatici all’interno della Città dalle ore 15.00 alle ore 24.00”