SI AMPLIA LO STAFF TECNICO DEL TROINA SPORTING CLUB E LE QUOTE ROSA

Si amplia lo staff tecnico del Troina Sporting Club con l’ingresso di due nuovi tecnici: Nasca Gaia e Di Costa Doriana. A darne l’annuncio il presidente del Troina Sporting Club, Fabio Siciliano, che rende ufficiale la collaborazione sportiva con i due nuovi tecnici.

“Siamo veramente orgogliosi di accogliere nello staff tecnico della nostra associazione le giovani e preparate istruttrici Gaia e Doriana e siamo certi che con loro riusciremo a migliorare lo già qualificato staff tecnico e ad ampliare la nostra offerta sportiva. Le due nuove istruttrici sono già al lavoro con un’attività di affiancamento dei nostri tecnici ma contiamo a breve di metterle autonomamente in campo per dirigere in maniera diretta e responsabile delle attività all’interno dell’associazione.” – dichiara il presidente Siciliano.

“I nuovi ingressi ci rendono orgogliosi non solo di ampliare il nostro organico societario con due nuove istruttrici molto qualificate, ma anche di valorizzare nei fatti, e non a parole, delle figure professionali presenti nel nostro territorio e che nel territorio possono lavorare ed esprimere in pieno le proprie qualità. La nostra società è oggi un punto di riferimento per l’attività sportiva non solo per gli atleti ma anche per i nuovi tecnici e questo certamente premia gli sforzi messi in campo per raggiungere questo obiettivo. Con due nuove istruttrici nello staff tecnico crescono inoltre le quote rosa presenti nell’associazione che dimostra grande equità di genere e avanguardia nello sport.” – aggiunge Siciliano.

Gaia Nasca è allieva istruttrice della Federazione Italiana Pallavolo con diversi anni di esperienza da giocatrice di Pallavolo; Doriana Di Costa è una giovane laureata in Scienze Motorie, presso l’Università di Messina, con specializzazione formativa in Pilates e Ginnastica Posturale. “Alle due nuove istruttrici diamo il nostro caloroso benvenuto e auguriamo un proficuo lavoro al servizio dello sport e della comunità troinese!! – conclude Siciliano.