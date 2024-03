Questura, lista prioritaria per il passaporto

Dal 21 marzo il sistema di prenotazione on-line dell’agenda passaporti della Questura di Enna è stato implementato con una nuova procedura per chi dimostra di avere esigenza di ottenere il passaporto in tempi celeri.

Lista prioritaria

Coloro che devono partire nell’arco dei trenta giorni successivi per documentati motivi di salute, studio, viaggio e lavoro, se non riescono a trovare posto nell’agenda ordinaria potranno accedere all’agenda prioritaria e prenotarsi riuscendo ad ottenere il titolo di viaggio in tempi celeri.

Come accedere

Accedere all’agenda prioritaria è semplicissimo poiché è il sistema stesso, tramite un apposito banner, a guidare l’utente nella procedura.

Gli orari

Al fine di migliorare ulteriormente il servizio offerto all’utenza la Questura di Enna ha ampliato i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio passaporti che sarà aperto per cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle ore 09:00 alle ore 13:00 garantendo anche due aperture pomeridiane nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

In relazione al servizio, anche i Commissariati distaccati di P.S. della provincia hanno ampliato i giorni di apertura al pubblico, ed infatti, gli Uffici saranno aperti per cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle ore 09:00 alle ore 13:00 garantendo anche una apertura pomeridiana.