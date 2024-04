Eventi e turismo, 73 mila euro in 4 Comuni ennesi

La Regione ha destinato 73 mila euro alla provincia di Enna per sostenere eventi legati al turismo e ad iniziative di carattere sociale, culturale e religioso. Ne da notizia la parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lanteri.

I Comuni interessati ed i soldi

Questo l’elenco dei Comuni che beneficeranno dei contributo. Barrafranca 18.000,00 per la fiera dell’agricoltura e delle eccellenze locali; Piazza Armerina 27.000,00 per la festa patronale di Piazza Vecchia; Troina 18.000,00 per la “XXVI Sagra da Vastedda cu Sammucu”; Centuripe 10.000,00 “Omaggio alla Tiledda: artistici temporanei dialogano con l’antico Telero di Centuripe III edizione”.

Ricadute economiche

“Sono felice perché sono tutti eventi dalla importantissima valenza per i singoli territori e dalla grande ricaduta economica e turistica. E’ un ottimo risultato considerando che i Comuni richiedenti erano tanti, oltre 100, ed il budget richiesto era di molto superiore a quello disponibile” dice la parlamentare regionale di Forza Italia.