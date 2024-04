Giornata dell’autismo, Valguarnera si tinge di blu

Anche Valguarnera partecipa alla giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Come fa sapere l’assessore alle Politiche sociali, Sara Pecora, “la nostra Amministrazione comunale ha voluto aderire a questa iniziativa illuminando di blu la lapide commemorativa di “Francesco Lanza” affissa al Palazzo Municipale per la settimana del 31 marzo al 6 aprile 2024″.

La giornata

Tale giornata è stata istituita nel 2007 dall’ assemblea generale dell’ ONU. Evento simbolo che ha lo scopo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica il disagio delle famiglie che vivono quotidianamente il peso di una disabilità tanto grave.

Il colore blu

Il colore dominante di questa giornata è il blu, infatti tutti i comuni del mondo vengono invitati ad aderire alla campagna mondiale “Light it up blue”, ideata dall’organizzazione Autism Speaks, che prevede di illuminare di blu i principali edifici delle città di tutto il mondo, come testimonianza della sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici.

La scelta del colore blu è molto significativa. Esso rappresenta una tinta “enigmatica”, con il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”.