Sindaco vara nuova giunta con Scillia, Campanile e Palermo

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha varato la sua nuova giunta dopo le dimissioni di 5 assessori, Ornella Romano, quest’ultima vicesindaco, Walter Cardaci , Gaetano Catalano, Francesco Di Venti, tutti del Mpa e di Francesco Alloro, di Italia Viva, partito, però, che è rimasto al fianco del primo cittadino. Nella delibera, firmata oggi dal capo dell’amministrazione, indicanti i 7 assessori non è stato inserito il vicesindaco ma come fanno sapere fonti vicine a Dipietro l’incarico sarà affidato a breve. Dipietro ha la possibilità di indicare altri 2 assessori per arrivare alla quota massima di 9.

Gli ingressi salienti

C’è l’ingresso di Biagio Scillia che segno l’approdo nell’esecutivo di Fratelli d’Italia e poi il ritorno di Rosalinda Campanile, esponente di Siamo Enna anche se gli altri compagni di partito sono all’opposizione. Significativo anche l’arrivo in giunta di Gaetana Palermo, tornata da poco nell’orbita del capo dell’amministrazione.

Ecco i nomi e le deleghe

Maurizio Dipietro Sindaco: Acqua; Rifiuti; Protezione civile; Pianificazione urbanistica e territoriale; Arredo e decoro urbano; Sviluppo e recupero delle periferie; Borgo Cascino; Edilizia pubblica e popolare; Edilizia privata; Sanatoria edilizia; Agenda urbana; Demanio ad interim: Beni archeologici, storici e monumentali; Riqualificazione patrimonio archeologico, storico e monumentale; Turismo; Spettacoli; Tempo libero; Politiche del lavoro e dell’occupazione; Politiche giovanili; Volontariato; Associazionismo; Processi di internalizzazione;

Ad interim: Politiche sociali; Politiche per la famiglia; Piano di zona; Servizi alla persona; Pari opportunità; Diritti civili; Minoranze etniche e linguistiche; Tutele sociali; Tutele dei minori stranieri.

Biagio Scillia: Viabilità; Mobilità; Trasporti; Polizia locale; Fiere e mercati; Diritti degli animali e randagismo; Rapporto con l’Università, il mondo universitario e studentesco ed enti connessi

Gaetana Palermo: Lavori pubblici; Infrastrutture; Manutenzioni; Risparmio energetico; Interventi abitativi; Autoparco.

Giuseppe La Porta: Attività e manifestazioni culturali; Musei, biblioteche; mediateche e pinacoteche; Pubblica istruzione; Scuole dell’infanzia; Asili nido; Politiche per l’infanzia e diritti dei bambini; Toponomastica; Contenzioso.

Rosalinda Campanile: Bilancio e programmazione economica; Tributi; Risorse finanziarie; Finanziamenti comunitari; Sport; Impiantistica sportiva; Aziende e partecipazioni comunali; Rapporti con il Consiglio Comunale.

Rosario Vasapollo: Personale; Cantieri di servizio; Reddito di cittadinanza; Servizi anagrafici e demografici; Reti informatiche civiche; Ricerca e innovazione; Trasparenza e semplificazione; Salute e igiene; Pergusa.

Giancarlo Maria Vasco: Politiche ambientali; Parchi e ville; Verde pubblico; Aree protette; Viabilità e manutenzioni rurali; Servizi cimiteriali; Politiche agricole, agroalimentari e zootecniche, patrimonio;

Nicola De Luca: Attività produttive; Commercio fisso ed ambulante; Artigianato.