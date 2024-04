Troina in festa, successo e promozione in Prima categoria

Comincia la festa in casa Città di Troina. Il team rossoblù, guidato da mister Salvatore Compagnone, infatti, con la netta affermazione in casa della capolista Agira, allenata da mister Armando Pirrone, può festeggiare la tanto attesa e meritata promozione in Prima Categoria.

Vittoria e promozione

Una gara dominata in lungo e in largo dai ragazzi rossoblù che, al termine dei novanta minuti, hanno festeggiato la vittoria del derby e la meritata promozione in Prima Categoria insieme ai tanti tifosi accorsi dalla prima capitale normanna di Sicilia. Giallorossi che, invece, non hanno potuto nulla ed hanno ceduto sotto i colpi di un Città di Troina battagliero e voglioso di fare risultato in un campo difficile, quale è l’“Angelo Valenti” di Agira (EN). La reazione della capolista, concentrata soprattutto nei minuti iniziali della ripresa, è stata ben contenuta dalla truppa di mister Compagnone, che non ha permesso ai padroni di casa di evitare la prima sconfitta interna stagionale. Per i rossoblù sono state decisive le reti di Pappalardo al 34’, di L’Episcopo al 38’, di Drammeh al 79’ e di Santoro all’88’, per i giallorossi inutile la rete di Riso al 52’. Di seguito la cronaca e il tabellino del match e le dichiarazioni del tecnico rossoblù, Salvatore Compagnone, del presidente, Salvuccio Amata, del vicepresidente, Frenzy Cantale, del capitano, Domingo Giamblanco, e dell’attaccante Andrea Santoro.

PRIMO TEMPO: La prima occasione della prima frazione è per il Città di Troina con Barbera che, solo davanti all’estremo difensore agirino, non centra lo specchio della porta. All’11’ rossoblù nuovamente pericolosi con L’Episcopo che, dal limite dell’area, prova la conclusione, sfera che termina fuori. Al 21’ si fa vedere in avanti anche l’Agira con un contropiede ben gestito da Riso che, però, una volta arrivato davanti a Cantale, non riesce a concretizzare l’occasione creata, soprattutto grazie all’intervento in uscita del numero 1 rossoblù. Al 34’ la truppa di Compagnone trova la rete del vantaggio con una conclusione di Pappalardo, dal limite dell’area, che prima colpisce la traversa, poi la testa di Salluzzo e infine finisce in rete. Due minuti più tardi troinesi nuovamente pericolosi con Santoro che ci prova dal limite dell’area, Salluzzo però è attento e sventa la minaccia.

Al 38’ il Città di Troina serve il bis: perfetto filtrante di Signore a cercare L’Episcopo che, solo davanti all’estremo difensore avversario, non sbaglia. Al 42’ tornano ad attaccare i padroni di casa con un’insidiosa conclusione dal limite dell’area, Cantale però è attento e, in tuffo, mantiene il doppio vantaggio rossoblù. Al 45’ ospiti vicinissimi alla terza rete con Barbera che si invola in area di rigore, salta tutta la difesa avversaria e, una volta arrivato davanti a Salluzzo, prova la conclusione, sfera che però termina alta. Due minuti più tardi a provarci, dal limite dell’area, è Santoro che, però, non inquadra lo specchio della porta. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO: La prima occasione della seconda frazione di gioco è per il Città di Troina, al 49’, con un tiro-cross di Signore che lambisce il palo. Al 52’ l’Agira accorcia le distanze con un’incornata di Riso dall’interno dell’area piccola. Al 62’ torna ad attaccare la truppa di Compagnone con Santoro che, ottimamente servito da Signore, colpisce il palo.

Al 71’ rossoblù ancora pericolosi con Zitelli che ci prova dal limite dell’area ma trova solo l’esterno della rete. Al 77’ è nuovamente il centrocampista classe 2008 a provarci dal limite dell’area, sfera che, però, termina alta. Al 79’ Città di Troina che chiude la pratica: Drammeh, ottimamente servito da Barbera, entra in area di rigore e gonfia la rete. All’88’ rossoblù che calano addirittura il poker con bomber Santoro. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro, il sig. Danesi della sezione di Caltanissetta, decreta la fine delle ostilità e dà il via alla festa rossoblù!

Al termine del match è intervenuto ai nostri microfoni il tecnico rossoblù, Salvatore Compagnone, il presidente, Salvuccio Amata, il vicepresidente, Frenzy Cantale, il capitano, Domingo Giamblanco, e l’attaccante Andrea Santoro.

L’allenatore del team rossoblù, Salvatore Compagnone, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare, nonostante le difficoltà che si sono manifestate durante la stagione. I ragazzi sono stati encomiabili: hanno lavorato, si sono sacrificati ed hanno reso possibile tutto ciò che abbiamo vissuto. Promozione in Prima Categoria? La dedico a tutti i miei ragazzi, a chi ha creduto in noi, a chi ha investito in questo progetto e, soprattutto, a tutta la comunità troinese, che merita di vivere momenti del genere”.

Si è voluto congratulare con i ragazzi anche il presidente del Città di Troina, Salvuccio Amata. Di seguito le sue dichiarazioni: “Contro l’Agira abbiamo fatto una partita super, abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno. I ragazzi durante tutto l’anno hanno dimostrato, con forza e coraggio, di voler raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati: ottenere la seconda promozione consecutiva. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Questa vittoria la dedichiamo a tutti i troinesi, a chi ha creduto nel Città di Troina, ai nostri sponsor e all’Amministrazione Comunale, che ci ha dato una grossa mano”.

Ai complimenti del presidente Amata si è accodato anche il vicepresidente, Frenzy Cantale, che ha dichiarato: “Abbiamo disputato un’ottima gara. Faccio i complimenti di vero cuore a ragazzi, sia per il gioco che per la grande educazione che hanno. Questa vittoria per noi è una grandissima soddisfazione”.

È stato raggiunto dai nostri microfoni anche il capitano del Città di Troina, Domingo Giamblanco, che, visibilmente felice ed emozionato, ha dichiarato: “Preparavamo questa partita da due settimane e l’abbiamo affrontata come se fosse una finale, ma era giusto così. I tifosi ci hanno accompagnato durante tutto il campionato, questa promozione la dedichiamo anche a loro ed a tutta la cittadinanza”.

Infine, anche il capocannoniere rossoblù, Andrea Santoro, si è concesso ai nostri microfoni: “Contro l’Agira è stata una partita bella ed intensa. Fin dal primo giorno volevamo questa promozione in Prima Categoria. Questo traguardo lo dedichiamo a tutti: a partire dalla grande famiglia rossoblù che si è venuta a creare fino ad arrivare ad i tifosi, che ci hanno sempre seguito e sostenuto”.

IL TABELLINO:

AGIRA: Salluzzo, Di Pasqua, Legname, Scaminaci, Saraniti, Scordo, Fiorenza, Cavallaro, Scorciapino, Ingarao, Riso. A disp.: Giacone, Saraniti, Barcellona, Buscemi, Calì, Inveninato, Arena, Sgarlata, La Mela. All. Pirrone.

CITTÀ DI TROINA: Cantale, Ferruzza, S. Romano, Giamblanco, Di Muni (30’ F. Maccarrone), Barbera, Signore (66’ Zitelli), Messina (60’ Drammeh), Santoro, Pappalardo (75’ Cittadino), L’Episcopo (57’ Si. Comico). A disp.: Calabrese, Carrubba, Galati, Mascali. All. Compagnone.

ARBITRO: Danesi di Caltanissetta.

MARCATORI: 34’ Pappalardo (T), 38’ L’Episcopo (T), 52’ Riso (A), 79’ Drammeh (T), 88’ Santoro (T).

NOTE: Ammoniti Di Pasqua (A), Cavallaro (A), Saraniti (A), Arena (A), Di Muni (T), Signore (T), Giamblanco (T), Cantale (T).