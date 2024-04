Mostra dell’artigianato al museo civico di Enna

Inaugurata la mostra “Di Luce Propria”, la mostra di artigianato artistico promossa da Cna Nazionale che sarà ad Enna fino al 2 maggio prima di partire alla volta di Pesaro.

Al museo civico

Alla presenza degli assessori Peppe La Porta e Nico De Luca è stata inaugurata ieri la Mostra di Luce Propria. La mostra è ospitata nelle sale del Museo civico di Enna all’interno del “Palazzo di Cultura” ed è visitabile nell’ambito della visita al museo.

Il ruolo dell’artigianato

“Sono molto contento perché questa mostra valorizza al meglio queste sale che abbiamo pensato proprio con lo scopo di ospitare esposizioni Temporanee. – Ha dichiarato l’Assessore Peppe La Porta – mi piace pensare che questa mostra, che girerà il territorio nazionale esibendo il meglio dell’ artigianato svolga una funzione unificatrice e mi onora aver ospitato una tappa qui ad Enna”.

Il curatore della mostra

“In questa mostra c’è il meglio dell’artigianato artistico Italiano – ha dichiarato Angelo Scalzo che cura la mostra per CNA Nazionale – Con questa iniziativa diamo visibilità e “luce” al settore dell’artigianato artistico sicuramente al centro del Made In italy.”



“Siamo sempre impegnati nella valorizzazione dell’artigianato locale – Ha dichiarato Salvatore Giunta cooordinatore territoriale di CNA Artistico e Tradizionale- la scelta di Enna ci ricompensa per l’impegno che mettiamo nella valorizzazione del settore.”