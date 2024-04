A Agrigento brutta sconfitta. Usciamo dai Play Off . BILANCIO POSITIVO DI UN’INTERA STAGIONE.

La nostra corsa verso le semifinali si è fermata ad Agrigento nella gara 2 contro Aragona. Una partita che di fatto non è stata giocata dalle nostre ragazze , partite con tanti buoni propositi , ma che al fischio di inizio sono state sopraffatte dalla grinta delle padroni di casa , desiderose di portare a casa il risultato pieno e accedere tra le quattro squadre che giocheranno per due posti in serie D. Quel che però abbiamo dovuto registrare è stata la totale assenza di reazione , in parte però giustificata. Ciò comunque non toglie nulla al positivo bilancio di una stagione che era iniziata sotto i buoni auspici , ma che da quasi subito l’organico si era ridotto per il forfait di due atlete indispensabili in attacco. Mister Millauro ha potuto avere un organico completo solamente a fine dicembre , a campionato già iniziato e con gli schemi da memorizzare. La crescita è stata evidente e si è potuto puntare al quarto posto a una sola lunghezza dalla terza in classifica e la conquista dei play off. ” Personalmente mi reputo soddisfatto – ci dice il presidente Agostino Vitale – Il progetto di riunire donne e giovani atlete provenienti da Catenanuova , Agira e Regalbuto è riuscito a raggiungere importanti obiettivi, ma non tutti quelli che avrei pensato di realizzare, anche se comunque nel complesso confermo la piena soddisfazione. Si chiude comunque un capitolo che parte da lontano. Il mio desiderio era quello di far giocare in prima divisione le ragazze cresciute nel vivaio della Pallavolo a Regalbuto. Un gruppo di ragazze che sono state fermate solamente dal lungo periodo del Covid ma che sia in Under 13 che nell’Under 14 avevano raggiunto importanti risultati. Voglio qui ricordare le protagoniste di questa stagione : Daria Stancanelli, Chiara Iannitello, Chiara Vitale , Miriam Ajaaj alle quali si erano già aggregate da qualche anno Laura Valenti, Stefania Campagna, Daria D’angelo. A completare questo gruppo di ragazze – alcune delle quali meritano di giocare in categorie superiori – si erano aggiunte Letizia Stancanelli e Erica Smirne Miletti che hanno dato una mano di esperienza in una categoria quale quella della prima divisione. L’organico è stato poi completato con la centrale Francesca Ruggieri e dalle sorelle Sharon e Linda Proietto e Martina Garbato. Oggi però bisogna guardare avanti e dopo la pausa , nei prossimi giorni progammeremo la nuova stagione sportiva 2024/2025 ma sempre nell’ottica di tentare di consorziare in un unico progetto giovanile alcune società sportive di pallavolo del territorio. In questo senso nelle prossime settimane sapremo dire di più.



I RINGRAZIAMENTI :



Le ragazze dell’organico soprattutto – Alcune le ho visto crescere da quando avevano 5 anni –



Alla squadra Femminile di pallavolo Futura di Piazza Armerina che ci ha aiutato e sostenuto. Con loro mister Carmelo Conti .



Il mister Antonio Millauro che li ha plasmate e insegnato la pallavolo.



Capitan Erica e Letizia che sono state sempre vicine alla pallavolo.



L’ Associazione Misericordia di Regalbuto – la loro presenza è stata costante – bella – sicura , ma soprattutto libera e fatta di solidarietà e volontariato .



Il Preside e la Vice Preside dell’Istituto Tecnico Salvatore Citelli per averci aperto le porte della palestra. Senza di essi non ci sarebbe stata la pallavolo a Regalbuto.



La Gaeditori per i preziosi libri che abbiamo regalato alle nostre ragazze .



Infine ai genitori delle ragazze e ai tifosi che hanno seguito le nostre partite.