ViviEnna.it è ripartito di slancio, oltre 600 mila utenti in meno di un anno

Ci avviciniamo a passi veloci verso il primo anno del nuovo Vivienna.it che sotto la direzione di Gaetano Scariolo e la guida tecnica di Digitrend, ha registrato una crescita notevole, attestando la sua presenza nel panorama informativo digitale regionale.

E’ stato un anno importante, da quando a maggio del 2023 abbiamo deciso di intraprendere questa nuova sfida e siamo molto soddisfatti dei risultati acquisti sebbene gli sforzi possono non essere stati graditi da chi è abituato a giornali sordi, incapaci di aprirsi autenticamente al territorio ed alle istituzioni. Il nostro lavoro non piace certamente a chi ama giornali capaci invece troppo spesso di ascoltare le idee e le istanze di soli pochi amici e di fare battaglie su basi pregiudiziali: il giornale vivienna.it di oggi è certamente un giornale libero, a servizio di una comunità importante che aveva bisogno ed ha bisogno di una voce scevra dai condizionamenti, un giornale che mira a diventare sempre più autorevole e credibile con la sola spinta del lavoro serio e coscienzioso di chi lo confeziona. Ed è forse per questo che le nostre iniziative non sempre sono gradite a piccole porzioni isolate della comunità della provincia di Enna ed è forse anche questo il motivo per cui sono nati in questo periodo tentativi editoriali rabberciati con la sola mesta ambizione di ripristinare una condizione di controllo iper locale dell’informazione che sotto la nostra guida non potrà mai avere luogo ne in questa area interna della Sicilia ne altrove.

Trascuriamo e non abbiamo intenzione di soffermarci su episodi di cui è stato vittima il nostro direttore Gaetano Scariolo che ringraziamo per l’impegno, la tenacia e la professionalità mostrata in ogni momento così come non abbiamo intenzione di sottolineare o mettere in evidenza contenuti che ci riguardano, scritti più o meno male su qualche blog o per iniziative pseudo editoriali deprecabili e deteriori. Oggi, secondo chi scrive, è l’occasione di fare parlare i numeri e su questo abbiamo intenzione di soffermarci.

I dati sulla crescita di vivienna.it

Nei dati raccolti dal 1° giugno 2023 al 30 marzo 2024 ( fonte Google Analytic), Vivienna.it ha contato oltre 650 mila utenti attivi, con una predominanza di accessi da dispositivi mobili (77,03%), a conferma della tendenza attuale verso l’utilizzo di internet in mobilità. I nuovi utenti totalizzano oltre le 600 mila unità, con una permanenza media sul sito che indica la durata media del coinvolgimento per ogni utente di 2 minuti e 29 secondi per sessione. Il pubblico della home page di vivienna.it ha invece un tempo di coinvolgimento medio superiore ai 4 minuti. Si tratta di numeri di tutto rispetto che indicano con chiarezza l’apprezzamento ed il successo che la nuova gestione editoriale di questo giornale dedicato ad Enna sta riscuotendo. Successo assoluto inoltre se paragoniamo i numeri di oggi con quelli che abbiamo preso in eredità. Si tratta altresì di un indicatore di successo anche per l’ambizione editoriale di chi scrive che considera strategica la missione di dare voce alle aree interne della Sicilia.

I lettori che vivono all’estero

L’ampia base di utenti attivi non si limita all’Italia, che rappresenta la maggioranza con 569.162 persone, ma si estende su scala internazionale includendo paesi come Portogallo, Svezia, Stati Uniti e Germania, dimostrando l’attrattiva globale del progetto.

Il progetto editoriale e la tecnologia

Il progetto editoriale di Vivienna.it si distingue per la sua inclusività, offrendo una piattaforma che permette ad agenzie, uffici stampa e cittadini di interagire direttamente con il giornale, fornendo un flusso di informazioni diversificato e democratico. Questo approccio pone l’utente al centro delle notizie, consentendo a ciascuno di contribuire al tessuto narrativo del sito. Questa parte del progetto riguarda la nostra visione editoriale di realizzare un prodotto orientato all’ascolto. Attraverso la nostra app denominata community, gli utenti possono intervenire direttamente sul giornale e fissare un contatto diretto e non mediato con la redazione, inoltrando in autonomia segnalazioni, comunicati stampa.

(ndr per registrarsi a community bastano pochi passaggi in autonomia).

La redazione e i collaboratori

Fondamentale il contributo dei collaboratori di ViviEnna, a partire da Massimo Greco che con la sua “versione di Greco” arricchisce il giornale di ragionamenti e spunti utili alla comunità ed alle aree interne tutte, fino a Rino Caltagirone, Francesco Librizzi, Silvano Privitera e Valentina La Ferrera che ci hanno dato fiducia sapendo cogliere i nuovi linguaggi dell’informazione digitale che stiamo provando ad introdurre in questo ambiente dopo averlo testato in gran parte di Italia. Un ringraziamento è dovuto anche a Manlio Viola, direttore di blogsicilia.it che è sempre supporto fondamentale per assumere decisioni editoriali e offrire visibilità adeguata in ambito regionale per i contenuti di vivienna.it.