Carabinieri, visita in caserma del generale Spina

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Giuseppe Spina, ha incontrato presso la Caserma “Gallo” di Enna i militari del Comando Provinciale. Ad accogliere l’Alto Ufficiale era presente il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Franchi, gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, nonché una folta rappresentanza di militari appartenenti alle Compagnie del capoluogo, di Piazza Armerina e di Nicosia, nonché del Reparto Operativo.

L’incontro

Il Generale Spina – nella circostanza – ha ringraziato i carabinieri ennesi per il loro costante impegno nel fornire risposte concrete, efficaci e tempestive alle esigenze di sicurezza del territorio ed alle richieste dei cittadini. Inoltre ha elogiato personalmente alcuni militari che si sono recentemente distinti in attività sia preventive che di contrasto alla criminalità comune e organizzata, tra questi anche coloro che sono stati impegnati nell’arresto del latitante Guglielmo Ruisi, indagato per l’omicidio di Salvatore Scammacca di Valguarnera avvenuto nell’ottobre dello scorso anno, nel sequestro di beni riconducibili ad un soggetto condannato per associazione mafiosa e nel rinvenimento di opere d’arte trafugate anni addietro in un chiesa di Pietraperzia e rinvenute in una casa d’aste di Catania.

Le raccomandazioni

Ai militari ha sottolineato l’importanza di svolgere il proprio servizio nella consapevolezza di adempiere ad un’importante funzione di rassicurazione sociale nei confronti dei cittadini. Presente all’incontro anche una delegazione dell’A.N.C. che raccoglie i carabinieri in quiescenza, a cui il Comandante legionale ha espresso parole di ringraziamento per le loro attività svolte.