“Nord Sud”, incontro coi sindaci, c’è il progetto, mancano i soldi

“Gli ingegneri dell’ Anas hanno illustrato il progetto avanzato del percorso che dovrebbe collegare Nicosia a Leonforte fino allo svincolo di Mulinello, e registrato le osservazioni dei tecnici comunali degli amministratori e dei sindaci che hanno partecipato all’incontro”.

Incontro a Nicosia tra Anas e sindaci

Lo afferma il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, in merito all’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Nicosia per discutere del completamento della Statale 117, nota come Nord-Sud, monca del tratto centrale, quello ennese. Nei mesi scorsi, l’assessore Aricò, aveva detto che sarebbe stato completato il lotto B, tra Mistretta e Nicosia, forte di un finanziamento certo.

Il tratto ennese

Quello ennese, ricadente nel lotto C, è di appena di appena 29 km dallo svincolo di Mulinello sulla A19 passando per Leonforte. All’incontro c’erano anche il sindaco di Nicosia, di Nissoria Colianni, ed il vicesindaco di Sperlinga Cannata che hanno formulato le osservazioni.

“Servono i fondi regionali”

Naturalmente, per dare il via libera ai lavori servono i soldi, che non ci sono ancora. “Ora il Governo regionale dovrà stanziare – dice Livolsi – le somme per finanziare i quattro lotti rimanenti per completare l’opera. Auspico che il Governo Regionale finanzi tutta l’opera, ma qualora non siano sufficienti i fondi di valutare il finanziamento del tratto che da Mulinello porta a Leonforte con grande beneficio delle comunità di Leonforte, Assoro, Nissoria e Nicosia, nonché di Gagliano Cerami e Troina che accorcerebbero notevolmente i tempi per raggiungere l’autostrada A19 e i centri viciniori”