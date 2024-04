Dichiarazione del Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana Enna Ing. Sebastiano Rampulla

“Con grande emozione e profondo rispetto ho accettato l’incarico di Segretario provinciale della Nuova Democrazia Cristiana di Toto Cuffaro. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti per la fiducia che mi è stata riposta, unanimemente, da parte dell’assemblea dei delegati e tutti.Lavorero’ alacremente per onorare le promesse fatte, per ascoltare e rappresentare nelle sedi opportune le istanze di ogni iscritto con dedizione senza mai perdere di vista la nostra visione collettiva. La mia elezione è il risultato del lavoro di squadra e della passione di ogni iscritto ed a loro dico ancora grazie. Insieme, dovremo affrontare le sfide future con coraggio e determinazione, sempre con l’obiettivo di promuovere la giustizia sociale, l’equità e la libertà per tutti i cittadini.È tempo di rimboccarsi le maniche e iniziare questo nuovo capitolo della nostra storia politica. Tanti sono i problemi che attanagliano la nostra provincia di Enna che interessano tutti i settori: lavoro, sanità, agricoltura, turismo etc. Bisogna lavorare per una maggiore inclusività di tutte le fasce sociali, Ma è sui giovani che dovranno concentrarsi tutti i nostri sforzi per investire sulle nuove generazionale creando occasioni stabili di lavoro che permettano ai giovani e a tutti di poter non solo restare nella propria terra ma di potersi appropriare della propria libertà e dignità che possono essere ottenute solo grazie al raggiungimento della onesta indipendenza economica che può dare solo il lavoro, riducendo al minimo l’assistenzialismo. Dovremo adeguare il nostro già valido programma politico al fine di poter essere pronti ad affrontare le sfide attuali e future. Solo questo percorso potrà far rinascere questa nostra provincia riportandola ai fasti di un tempo non troppo lontano e di questo percorso la Nuova DC di Toto Cuffaro sarà forza trainante.”