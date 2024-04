La guida definitiva ai casinò online per principianti

Foto di Kvnga su Unsplash

Chi si è da poco avvicinato al mondo dei casinò online sa che non è sempre facile scegliere. Ci sono diversi fattori e la domanda di fondo “Ma sto facendo la cosa giusta?” resta.

Questa guida breve ma completa è ciò che serve a chi ha da poco intrapreso i primi passi in un mondo tutto da scoprire.

Scegli solo piattaforme ADM

Se vuoi iscriverti a un casinò online, fai molta attenzione e stai alla larga dai siti di gioco illegali: la sicurezza è un fattore a cui non dovresti mai rinunciare.

Le piattaforme ADM sono quelle regolamentate dall’Agenzia Dogane e Monopoli, ossia l’ente di Stato che si occupa di verificare che le operazioni si svolgano nel rispetto della legge e intervenire qualora si riscontrasse qualche tipo di irregolarità.

Bada bene: questi siti di casinò online sono gli unici legali in Italia. Chiunque provi a darti una mano per orientarsi nel gioco online ti parlerà solamente di siti di gioco che possiedono una regolare licenza ADM.

Esatto, iscriversi a piattaforme sprovviste di licenza ADM è un rischio. Questi sono portali illegali che, solitamente, non pongono grande attenzione alle esigenze di sicurezza e trasparenza del giocatore.

Per ottenere la licenza ADM e operare legalmente in Italia, un casinò online deve farne esplicita richiesta, inoltrando la domanda all’Agenzia e dimostrando di rispettare una serie di parametri stringenti. Tra questi, ci devono essere condizioni e termini di servizio chiaramente spiegati sul sito, strumenti di assistenza clienti e altri metodi di supporto, metodi di pagamento cristallini e commissioni ben definite, oltre che tempi di attesa verosimili e altro ancora.

Per sapere se un sito di casinò online è autorizzato a operare legalmente, è sufficiente recarsi sul sito ADM e consultare la lista di concessionari autorizzati al gioco a distanza.

Scegli siti di gioco affidabili

Il possesso della licenza ADM è già di per sé un fattore di sicurezza e affidabilità, ma ci sono altri elementi che ci aiutano a capire se un sito è sicuro.

In primis, c’è la questione della popolarità. Un sito di casinò online che conta molti giocatori attivi in Italia e nel resto del mondo è sicuramente affidabile, perchè una piattaforma che truffa le persone è destinata a rimanere poco sul mercato (questo perché gli individui smettono presto di giocare lì, oltre a volere intraprendere possibili azioni legali).

Verifica anche i Termini e le Condizioni di servizio. Qui sono riportati tutti i parametri su come ottenere il bonus di benvenuto, i requisiti di puntata necessari per tentare di riscattarlo, i giochi che contribuiscono al raggiungimento del punteggio richiesto e altri fattori ancora, come per esempio le probabilità di vincita di ciascun gioco, le modalità di funzionamento, i simboli speciali e i loro meccanismi e molto altro ancora.

Un altro elemento da considerare è la presenza di protocolli di crittografia per la tutela dei sistemi di pagamento. Questi assicurano che le transazioni che avvengono sulla piattaforma siano sempre al sicuro, in modo che non vengano rivelati dati personali come gli estremi della carta di credito. Bisogna prestare attenzione a questi fattori qualora il giocatore decidesse di passare alla modalità di gioco con denaro reale e non più in modalità demo.

Potrebbe anche risultare utile consultare i siti di recensioni presenti online, che danno pareri sulla base della propria esperienza personale, mentre altri ancora sono gestiti da professionisti che utilizzano dei metodi standardizzati di analisi.

Informati sui giochi prima di scommettere

Questo è un punto fondamentale: tutti i siti di casinò online offrono giochi come le slot machine, la roulette, il blackjack, il poker, il videopoker e altro ancora. L’offerta è sempre più variegata perché le piattaforme di gioco competono tra di loro, visto il fenomeno sempre più diffuso di giocare online in Italia.

Le categorie si dividono principalmente in slot machine e giochi dal vivo, che comprendono i giochi di carte, i game show e le ruote della fortuna. Le partite sono gestite da un croupier dal vivo, che si occupa di regolare ciascuna partita e decretare i ritmi che la caratterizzano. Inoltre, funge da moderatore che si preoccupa di vigilare sui partecipanti, in modo che vadano d’accordo e che non si creino tensioni durante le sessioni al tavolo. Questo funge anche da ulteriore elemento che rende l’esperienza ancora più sicura e gradevole, contribuendo al grado di affidabilità complessivo della piattaforma.

Ma prima di piazzare delle scommesse, è necessario conoscere bene come funzionano i giochi. Fare puntate alla cieca comporta dei rischi, a meno che non si scelga di utilizzare la modalità demo, che non è un account di gioco vero e proprio e utilizza dei fondi virtuali messi a disposizione dal casinò online.

Si possono effettuare giocate di svariato tipo senza doversi preoccupare di aspetti legati alla gestione del conto di gioco, grazie alla modalità demo che consente anche di provare i giochi e capirne le strategie.

Informati sulle leggi che regolamentano il gioco

Essendo un monopolio di Stato, il gioco online è regolamentato da leggi, regolamenti e normative che cercano di rendere l’esperienza più sicura, controllata e quantificabile.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per il riordino del settore dei giochi online che, tra le novità, impone un tetto massimo alle ricariche digitali.

Ma in particolare, risulta in arrivo un’app che impedisce ai minorenni di accedere alle piattaforme di casinò online. Dato che il gioco è riservato a giocatori con più di 18 anni, questa manovra è volta anche a regolamentare il fenomeno del gioco a distanza che vede sempre più giovani coinvolti in attività di casinò.

Restare aggiornati sulle leggi che regolamentano il gioco è una mossa che consente di mantenersi sempre al passo con le ultime novità. Queste, infatti, potrebbero riguardare alcuni aspetti del gioco, delle piattaforme o del comportamento degli utenti, come per esempio il limite massimo di ricarica di alcuni metodi di pagamento.

Tutti quelli che abbiamo visto sono degli aspetti importanti da tenere in considerazione quando si sceglie una piattaforma di casinò online. Speriamo che la scelta sia stata resa un pochino più semplice grazie ai nostri consigli.