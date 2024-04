“Water4life or water4all” , Il progetto realizzato dagli alunni nell’Istituto Tecnico Salvatore Citelli di Regalbuto.

Water4life or water4all” è un progetto eTwinning, inserito tra le attività del PTOF, a cui hanno partecipato gli studenti della classe III AFM, coordinati dalla Prof.ssa Francesca Furnari, insieme a studenti di altre scuole della Francia, Lituania e Spagna. Questo progetto ha permesso agli studenti di acquisire consapevolezza dei diversi usi dell’acqua e della necessità di utilizzarla in modo parsimonioso ed oculato per evitarne gli sprechi, considerata la sua scarsità. Il confronto con studenti stranieri ha inoltre consentito loro di utilizzare la lingua inglese in contesti reali, oltre che la tecnologia mediante la sperimentazione di diversi applicativi per la realizzazione di prodotti condivisi.

Lo scambio continuo di informazioni ha portato i partecipanti a scoprire le caratteristiche dei propri interlocutori non solo dal punto di vista geografico, ambientale e scientifico, ma anche di imparare a lavorare in gruppo a distanza. Ha inoltre assicurato lo sviluppo della creatività, del pensiero critico e delle capacità di problem solving.