Impastato, Marano e Ragusa (M5s): “Suo impegno patrimonio di tutti”

Giovedì 9 maggio, a Catania, la proiezione gratuita del film “I cento passi”

Sarà la proiezione gratuita del film I cento passi ad aprire “Il Coraggio di Peppino Impastato”, l’iniziativa che si svolgerà giovedì 9 maggio, a partire dalle 19, proprio in via Peppino Impastato a Catania. A ricordare il giornalista e attivista ucciso dalla mafia 46 anni fa, ci sarà anche la parlamentare regionale Jose Marano (M5s) che parteciperà all’evento in qualità di componente della commissione Antimafia all’Assemblea regionale siciliana: “Peppino Impastato – spiega Marano – è un simbolo senza tempo, ha lanciato un messaggio preciso alla sua Cinisi e alla Sicilia tutta, e cioè che la mafia è un cancro che va estirpato. Il mio plauso va all’iniziativa voluta dalle associazioni del territorio e dai consiglieri comunali Giuseppe Ragusa e Andrea Spina, la memoria di Peppino Impastato è patrimonio di tutti perché rinnova in noi quel coraggio e quella determinazione che sono assolutamente necessari per portare avanti un’azione a tutto campo di contrasto alla criminalità”.

“L’esempio e il sacrificio di Peppino Impastato – aggiunge il consigliere Giuseppe Ragusa – rappresentano il nostro faro, la nostra guida: la sua determinazione sia anche la nostra, da lui riceviamo un insegnamento costante a non abbassare la guardia, a non chinare la testa di fronte all’anti-Stato”.

Alla proiezione sarà presente Giuseppe Antoci già Presidente del Parco dei Nebrodi e capolista M5s alle elezioni europee (circoscrizione Isole) che attraverso la sua attività istituzionale, improntata sui principi di legalità e integrità, ha portato avanti una lotta senza quartiere alla mafia.