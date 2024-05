I disagi della Polizia locale, Csa Enna, “pronti alla protesta”

La Csa Enna, sindacato della Polizia locale, ha chiesto un incontro con l’amministrazione comunale di Enna per rivendicare alcune richieste sollevate dal personale.

L’assemblea del personale

E’ quanto emerso al termine dell’assemblea che si è svolta al Comando di Enna due giorni fa ma se la situazione non dovesse cambiare il sindacato “si riserva di intraprendere le azioni che riterrà opportune a sostegno della vertenza per i diritti del personale” spiega in una nota il responsabile territoriale della Csa Enna, Domenico La Spina.

Le richieste

Il sindacato ha presentato un pacchetto di richieste su cui dovrà vertere la discussione con l’amministrazione comunale. “Immediata informazione documentale sulla liquidazione della indennità di turnazione anno 2023; la programmazione periodica della turnazione del personale nel rispetto del CCNL

con conseguente liquidazione della relativa indennità; l’adeguamento delle indennità di servizio esterno; confronto su utilizzo del lavoro straordinario e l’attribuzione budget adeguato alle esigenze imprevedibili dei servizi della Polizia locale; l’applicazione della norma per il personale che presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale”.

Riduzione dell’orario di lavoro

Tra le altre richieste ci sono la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, la “predisposizione del piano per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia locale, la definizione delle competenze proprie della Polizia locale e la fornitura vestiario” spiegano dalla Csa Enna.