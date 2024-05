A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la proiezione gratuita del film “I Cento passi” in ricordo di Peppino Impastato, in programma domani, giovedì 9 maggio, a partire dalle ore 19, avverrà al chiuso, presso i locali del punto luce Save the Children in via Sebastiano Catania n. 176, a Catania.