La Croce Rossa di Nicosia si “allarga”, coinvolti altri 4 Comuni

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Nicosia, rappresentato dall’ingegner Francesco Miritello e coadiuvato dal Consiglio Direttivo, estende la propria competenza territoriale ai territori dei comuni di Nicosia, Assoro, Nissoria, Sperlinga. Si è costituito in comitato autonomo nel maggio del 2016 e offre i propri servizi a supporto dei più vulnerabili; in particolar modo, durante il periodo pandemico covid-19, i volontari sono stati coinvolti in diverse attività e in particolare nella distribuzione di viveri e farmaci a domicilio.

Le specializzazioni

Nell’anno 2020 il gruppo si è arricchito di altre specializzazioni arruolando diversi volontari di diverso grado al Centro mobilitazione Sicilia, Corpo militare Volontario afferenti al N.A.A.Pro (Nucleo Arruolamento e Attività Promozionale) di Enna, a supporto delle forze armate nelle varie attività logistiche e info/formative in ambito regionale come docenti e logistici nei corsi Manovre Salvavita Adulta e Pediatrica, Primo Soccorso, educazione ad uno stile di vita sano.

Lezioni sulla prevenzione agli incidenti

Fra le varie attività di supporto alla popolazione, vengono inoltre espletate lezioni info/formative nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con il personale dell’U.O. S. D. di Pediatria del P.O. C. Basilotta per la prevenzione agli infortuni domestici in età pediatrica, lezioni su sonno sicuro in età neonatale, l’importanza dell’allattamento materno, mission del comitato da sempre, in linea con i progetti avviati dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera.

Screening a Nicosia

In occasione della ricorrenza del 160° anniversario dalla fondazione della Croce Rossa Italiana, in piazza a Nicosia, grazie al patrocinio del comune, è stato allestito un gazebo presso il quale i Volontari hanno fornito alla popolazione uno screening pressorio e glicemico corredato da informazioni su un corretto e sano stile di vita, cenni di storia della Croce Rossa Italiana e del Corpo Militare Volontario.

“Come consuetudine – spiegano dal Comitato della Cri di Nicosia – e gesto di proficua collaborazione, viene consegnata la bandiera della Croce Rossa Italiana al Primo Cittadino ed esposta presso il Palazzo di Città in segno di rispettoso sostegno. La nostra sede è aperta a tutti, potete seguire le nostre attività attraverso la nostra pagina Facebook e Instagram, o per chi lo volesse può avvicinarsi ai nostri corsi di accesso come volontario e scegliere il percorso gradito attraverso i diversi obbiettivi strategici di Croce Rossa Italiana”

Doverosamente ringraziamo il Sindaco del Comune di Nicosia Dr. Luigi Bonelli, la Giunta Comunale, il Consiglio in toto per l’accoglienza e l’ospitalità dimostrata.