Piazza Santa Sofia, pressing Mpa-EV sul sindaco

Dopo la vicenda del Castello di Lombardia, con il neo gruppo Mpa-Enna Viva che ha sollecitato il sindaco sull’esecuzione dei lavori per evitare una chiusura prolungata del sito, adesso i consiglieri pressano Dipietro sui tempi per gli interventi di riqualificazione di Piazza Santa Sofia.

L’incarico al progettista

Appena 4 mesi fa, il Comune, quando ancora in giunta c’erano gli esponenti del Mpa e Francesco Alloro, in quel momento leader di Italia Viva, aveva annunciato di aver affidato all’architetto Gaspare Patelmo l’incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Riqualificazione e Rigenerazione urbana della piazza Santa Sofia.

Interrogazione del Mpa-EV

Che fine ha fatto la riqualificazione ? E’ la domanda posta dai consiglieri comunali, Naomi Fiammetta, Giuseppina Firrantello, Francesco Comito ed Emilia Lo Giudice, che hanno deciso di presentare una interrogazione all’assessore “finalizzata a comprendere lo stato di avanzamento dei lavori di progettazione e programmazione per il recupero dell’antica Piazza S. Sofia su cui sorge un vecchio serbatoio pensile ormai in stato di degrado e abbandono” spiegano i componenti del gruppo politico in Consiglio.

I costi

Il costo complessivo dell’intervento, che comprende le demolizioni e le ricostruzioni di alcune opere, si aggira intorno a 632 mila euro. Al progettista andranno, invece, 23 mila e 500 euro.

“Intervento necessario”

“Tale intervento risulta non solo opportuno da un punto di vista estetico ma soprattutto urgentemente

necessario visto lo stato di degrado in cui versa la piazza con particolare riferimento al distacco continuo di intonaci e calcinacci dall’ormai abbandonato serbatoio pensile” spiegano, in una nota, i consiglieri comunali del gruppo Mpa-EV.

Il pressing sul sindaco

Accanto alla richiesta di chiarimento sui lavori, visto che “non si conosce lo stato di avanzamento amministrativo”, il gruppo intenderebbe dare un segnale politico ben chiaro al sindaco, insomma di essere una spina nel fianco, in quanto la vicenda del rimpasto, che avrebbe penalizzato soprattutto il Mpa, e le fragorose dimissioni di 5 assessori, non sono state affatto dimenticate. E questi segnali, Castello di Lombardia e Piazza Santa Sofia, suonano come un monito al sindaco.