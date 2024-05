Area interna Troina, incontri con i sindaci dei 14 Comuni

Salvatore Buscemi di Nissoria, presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna

Troina eletto il 3 maggio di quest’anno, sta facendo il giro dei 14 comuni. Accompagnato dal sindaco di

Nissoria, Rosario Colianni, Buscemi ha incontro la scorsa settimana gli amministratori dei comuni

Catenanuova, Regalbuto, Troina, Nicosia, Sperlinga e Gagliano, Villarosa, Calascibetta e Valguarnera.

Le prossime tappe

Nella prossimi sarà a: Assoro, Agira e Leonforte. Quest’incontri nei comuni non sono soltanto degli incontri formali nei quali Buscemi li ringrazia per averlo eletto presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni. Si comincia a parlare anche di come muovere i primi passi per darsi un’organizzazione efficiente idonea ad attuare quella strategia di sviluppo territoriale nel suo duplice aspetto di potenziamento della quantità e della qualità dei servizi di cittadinanza (salute, istruzione e mobilità) e valorizzazione delle risorse economiche locali.

Forum delle Aree interne

Nell’incontro di Troina, al quale ha partecipato anche il Forum Aree Interne, si è parlato anche di come tradurre nei comuni dell’Area Interna l’esperienza delle imprese alimentari domestiche (iad), che si sta facendo in Sardegna. Le iad sono delle imprese che producono alimenti in casa e e li vendono direttamente nella stessa casa non al dettaglio, utilizzando la normale cucina di tutti i giorni, senza dover fare alcun cambiamento di destinazione d’uso. Le iad sono previste dal Regolamento CE 852 del 2004.



Silvano Privitera