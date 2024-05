“Suo figlio è stato arrestato” ma è una truffa, portati via soldi e gioielli

Nuova truffa ad una anziana, ad Enna, da parte di quel che sembra essere una banda molto organizzata. Alla pensionata, grazie ad un raggiro, sono stati portati via da casa soldi in contanti, circa 1500 euro, e poi preziosi, tra cui bracciali, collane in oro, anelli, braccialetti ed un orologio, tutta merce di valore.

La denuncia

Secondo quanto emerso nella denuncia della donna, che si è rivolta ai carabinieri, tutto ha avuto origine nella mattinata di ieri quando ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente militare dell’Arma che le avrebbe riferito di un pauroso incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio.

Il finto incidente e l’arresto

Nell’impatto, dalle parole di quel finto carabiniere, sarebbe stata coinvolta una donna incinta, che, a seguito dell’incidente, aveva perso il bambino. Il racconto del truffatore si è arricchito di un particolare inquietante, cioè l’arresto del figlio della pensionata che, però, avrebbe potuto evitargli la misura cautelare, pagando una grossa cifra: 8 mila euro.

L’avvocato ed il colonnello dei carabinieri

Per rendere più credibile la truffa, al telefono sarebbe comparso un avvocato che avrebbe dato delle indicazioni di ordine legale alla donna, caduta ormai nella loro trappola. Infine, sempre al telefono, sarebbe entrato in scena un colonnello dei carabinieri per rafforzare quella storia che avrebbe poi detto alla vittima che poco dopo si sarebbe presentato nella sua abitazione un altro carabiniere per incassare quella somma.

La vicina

Soldi, quegli 8 mila euro, che la donna ha precisato di non avere, per cui quando è arrivato in casa il truffatore ha dato quel che possedeva. Una vicina di casa della vittima si sarebbe accorta di qualcosa dopo aver sentito dei rumori provenienti dall’abitazione dell’anziana. Quando si è compreso che era tutta una truffa, l’anziana è stata accompagnata nella caserma dei carabinieri che, nei giorni scorsi, avevano lanciato l’allarme su questa tipologia di raggiro.