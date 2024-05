Enna, conferma per Restuccia, “ora al lavoro per squadra e tecnico”

Resta all’Enna il direttore sportivo Giuseppe Restuccia, uno degli architetti della squadra protagonista della vittoria nel campionato di Eccellenza. Lo ha reso noto la società al termine dell’incontro con il ds in cui è stato raggiunto l’accordo. “Ripartiamo da Restuccia nel segno della continuità, per il grande lavoro svolto in questi ultimi anni” affermano il presidente Luigi Stompo ed l’ad Fabio Montesano.

La società, “ora organico e allenatore”

“Ci sono tante questioni da risolvere, dallo stadio Gaeta agli aspetti tecnici e ci stiamo muovendo su più fronti – hanno aggiunto – uno di questi era appunto la riconferma del ds con cui adesso lavoreremo per allestire l’organico e decidere chi guiderà la prossima squadra. Non stiamo tralasciando alcun dettaglio ma ci eravamo presi qualche giorno di pausa, come era giusto che fosse, per resettare tutto dopo una stagione molto tirata”.

Restuccia, “nel segno della continuità”

”Sono ovviamente soddisfatto di andare avanti con l’Enna – ha aggiunto Restuccia – nel segno della continuità e di un lavoro che parte da molto lontano. Questo sarà il quinto anno e nel solco di un processo di crescita che ci siamo dati, era doveroso andare avanti insieme. Siamo già al lavoro come ho sempre fatto, non lesinando energie e tempo, per allestire l’organico per la prossima Serie D, consapevoli che sarà un campionato più difficile ma anche stimolante, per il quale cercheremo di raggiungere al più presto i nostri obiettivi“.