Teatro, serata evento per i 150 anni di Neglia

Serata evento mercoledì 22 maggio al teatro comunale di Enna per l’anniversario di nascita del musicista e compositore Francesco Paolo Neglia (Enna, 22 maggio 1874 – Intra, 31 luglio 1932). In suo onore il club Unesco di Enna, presieduto da Marcella Tuttobene, chiuderà i festeggiamenti per il ventennale della fondazione e lo farà attraverso il canto lirico, dichiarato Patrimonio culturale immateriale proprio dall’Unesco lo scorso dicembre.

La serata

Arie di Puccini (di cui proprio quest’anno ricorre il centenario della scomparsa), Bellini (con la sua famosa aria “Casta Diva”, in onore dell’indimenticabile Maria Callas della quale nel 2023 si sono celebrati i cento anni dalla nascita), e ancora Verdi, Bizet e immancabili omaggi a Neglia. La serata sarà animata dal soprano palermitano Felicia Bongiovanni, madrina dell’evento e Callas Tribute Prize di New York 2024, assieme alle giovani voci del Coro Passio Hennensis, dirette da Giovanna Fussone, e con l’accompagnamento del pianista Vincenzo Indovino.

Il coro

Il canto lirico farà così da trait d’union tra due diverse generazioni, quella del soprano Bongiovanni apprezzata a livello internazionale, socia Unesco e da sempre impegnata nel sociale, e quella dei giovani cantanti allievi ed ex allievi del liceo musicale Napoleone Colajanni di Enna, confluiti nel coro Passio Hennensis: Michael e Antonio Laganga, Valeria e Federica Guarnieri, Laura Perla, Laura Castrianni, Ilenia Riccobene e Michele Savarino.

A guidare il pubblico in questo percorso tra musica, arte e impegno sociale sarà l’attrice e scrittrice Elisa Di Dio. L’appuntamento è alle 18:30. Ingresso libero su prenotazione (previo invio e-mail a club.enna@ficlu.org).

I 150 anni di Neglia

La serata gode del patrocinio del comune di Enna. A sottolineare l’importanza dell’evento, uno striscione dell’Unesco Enna che ricorda i 150 anni di Francesco Paolo Neglia e il riconoscimento internazionale assegnato al canto lirico campeggia sulla facciata del municipio. Il sindaco Maurizio Dipietro ha annunciato che “la serata del 22 maggio, giorno del compleanno del celebre musicista Neglia, e la rilevante coincidenza con i venti anni del club Unesco di Enna, sono solo l’inizio di un fitto calendario di celebrazioni che saranno tributate al nostro celebre concittadino.

A breve – ha aggiunto – si terrà una cerimonia ufficiale di intitolazione del teatro comunale, diversi appuntamenti musicali e naturalmente un’edizione speciale del premio internazionale a lui dedicato. Tante le anime della città che si stanno mobilitando per ricordare e omaggiare Francesco Paolo Neglia”.

“Enna ha un felice passato lirico – ha ricordato la presidente del club Unesco di Enna, Marcella Tuttobene – abbiamo scelto di organizzare questo evento il 22 maggio per omaggiare il nostro grande Neglia e chiudere in bellezza il nostro ventennale portando sempre avanti le attività di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e storico”.