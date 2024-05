Università, ricostituita la Fondazione Kore

Ci sono tre date che non possono passare inosservate per chi ha studiato e monitorato lo sviluppo dell’Università Kore.

La prima, il 21 marzo 2017, è quella in cui la Prefettura di Enna dispose l’estinzione della Fondazione Kore a seguito di un periodo di commissariamento promosso dalla stessa in un periodo difficile della vita dell’ateneo. La seconda, il 15 giugno 2023, è quella in cui, più recentemente, è stata costituita la nuova Fondazione per la Libera Università Kore di Enna e la terza, il 09/04/2024, è quella in cui è stato decretato il riconoscimento della personalità giuridica in favore della citata “Fondazione per la Libera Università Kore di Enna” e conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato, tenuto presso la Segreteria Generale della Presidenza della

Regione Siciliana.

Che cosa comporta

Dopo sette anni, la governance della Kore ha così incanalato, attraverso i giusti binari ordinamentali, il consolidamento, lo sviluppo, la promozione e la piena autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale, scientifica e didattica della Libera Università. Il riconoscimento della personalità giuridica determina, infatti, la totale separazione tra l’ente e le persone che lo compongono. La Fondazione

opera, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Essa è infatti soggetta a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad essa hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio della Fondazione rispetto a quello degli dei fondatori.

L’autonomia patrimoniale

Da tale autonomia patrimoniale “perfetta” consegue che gli eventuali creditori della Fondazione non potranno chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli fondatori e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio della Fondazione. Sulla base della

disciplina vigente il fallimento, la liquidazione o lo scioglimento dell’ente promotore o sostenitore dell’Università non statale non comporterebbe lo scioglimento dell’Università, essendo il patrimonio di quest’ultima indipendente e vincolato esclusivamente al perseguimento dell’obiettivo fondativo.



E’ motivo di soddisfazione anche per chi, come noi, affermò in solitudine che la Fondazione Kore, generata dal Consorzio Ennese Universitario, non poteva essere trattata come una tradizionale fondazione di diritto privato soggetta a controllo governativo della Prefettura e, di conseguenza, non

poteva né essere commissariata dall’organo prefettizio né, tanto meno, dichiarata estinta. Quando Voltaire coniò l’aforismo “Il tempo è galantuomo”, intendeva evidenziare come il trascorrere del tempo

ristabilisca alla fine la verità, ripari i torti e medichi ogni ferita.