Pride a Enna, una mostra sulla storia del movimento LGBTQIA+

Si apre domani a Enna, per concludersi il 31 maggio, una mostra, dal titolo “/or·gó·glio/” che celebra la storia e la cultura del Movimento LGBTQIA+. L’inaugurazione dell’esposizione si terrà domani dalle 19 alle 23 nei locali del Garage Arts Platform di Enna.

Gli organizzatori

La manifestazione è curata da Arci Petra, gruppo Open, collettivo Queer di Catania, associazione studentesca Koinè ed altre associazioni come Garage, Mondooperaio e

Anpi. Per gli organizzatori si tratta di “un’esplorazione intima della storia, della cultura e della lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+. Attraverso una combinazione di fotografie, libri e proiezioni video, la mostra offre uno sguardo intimo sui personaggi e gli eventi che hanno plasmato e sostenuto la lotta per i diritti delle soggettività queer. L’ingresso è gratuito per i tesserati Arci e Garage mentre ai non associati sarà chiesto di tesserarsi.

Cortometraggi e film

Durante la serata del 20 Maggio, dalle 20:30 verranno proiettati i cortometraggi della serie

IOSONOUNPROBLEMA dell’artista Cane Capovolto sull’omobilesbotransfobia e sulla questione

di genere insieme alla presentazione del gruppo militante catanese UltraCopri che si occupa di

formazione, consulenza e critica sociale riguardo alla sessuologia di universi non conformi.



.