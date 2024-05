Asili nido, corso per evitare i soffocamenti dei bambini

Docenti, genitori e familiari dei bambini dell’Asilo nido comunale Girotondo della città di Enna hanno appreso le nozioni di Primo Soccorso e le manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica nell’incontro di aggiornamento organizzato dall’Unità operativa di educazione e promozione della Salute (UOS.EPSA) dell’Azienda sanitaria provinciale. Gli infermieri soccorritori Gaetano Pastro e Davide Di Maggio sono stati gli istruttori.

La sicurezza

L’incontro, in linea con il Programma Predefinito PP05 “Sicurezza negli ambienti di vita”, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Enna, l’assessore e il responsabile dei Servizi educativi.

“Grazie alla sensibilità del personale interno alla struttura – evidenzia la responsabile dell’Unità Operativa, Eleonora Caramanna – è stato possibile trasferire preziose informazioni sul Primo Soccorso e sulle manovre disostruttive, promuovendo la cultura della prevenzione attraverso la formazione, l’informazione e la conoscenza sui rischi ad esso associati”.

Come evitare le tragedie

“Conoscere le manovre di disostruzione pediatrica è fondamentale – aggiunge – per intervenire tempestivamente e nel modo migliore possibile. È una competenza che tutti i genitori, i nonni e coloro che si occupano dei più piccoli dovrebbero avere, dal momento che saper agire con prontezza e lucidità può essere decisivo nella tutela di una vita. Il modo più efficace per evitare il soffocamento dei bambini è la prevenzione, rendendo sicura la casa, attuando misure adeguate durante i pasti e fornendo giocattoli conformi e adeguati all’età”.

Rischio soffocamento coi i giocattoli

Cibi, giocattoli, oggetti di piccole dimensioni presenti in casa possono rappresentare un serio rischio di soffocamento per i più piccoli. L’ingestione accidentale di un corpo estraneo non è, infatti, un evento così raro e il soffocamento rientra tra le principali cause di morte per i bambini fino ai 4 anni.