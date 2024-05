Le Sentinelle Ambientali di Valguarnera organizzano il cammino di San Giacomo in mountain bike. Un evento che avrà luogo sabato 25 e domenica 26 maggio, che attraverserà parte del territorio siciliano e

che consentirà agli amanti delle due ruote di pedalare su percorsi affascinanti dell’Isola.

Il percorso

La kermesse partirà da Caltagirone per raggiungere Capizzi come tappa finale, dopo avere attraversato i paesi di Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera, Assoro, Nissoria e Nicosia. Un percorso di 130 chilometri, suddiviso in 2 tappe, immersi nella natura, nell’arte e nella storia. L’evento è totalmente gratuito e per iscriversi occorre solamente inviare una mail a: sentinelleambientalinoprofit@gmail.com scrivendo il proprio nome, cognome, paese di provenienza e numero di telefono.

Partenza da Caltagirone

La pedalata partirà da Caltagirone il 25 maggio e in giornata arriverà a Valguarnera dove, per chi lo vorrà, si potrà stazionare per una notte e ripartire per Capizzi l’indomani mattina. Tutti i paesi in cui si farà tappa sono stati coinvolti dagli organizzatori. I cicloturisti, in ognuno dei centri attraversati, riceveranno dagli enti competenti, il timbro che certifica l’avvenuto passaggio come tappa del Cammino di San Giacomo.



Questo il cronoprogramma

Sabato 25 Maggio 2024

Partenza da Caltagirone alle ore 10 ;

San Michele di Ganzaria ore 11 00;

Mirabella Imbaccari 12.00/12.30;

Piazza Armerina ore 14.00/14.30 ;

Arrivo a Valguarnera alle ore 16.30/17.30



Domenica 26 Maggio 2024



Partenza da Valguarnera alle ore 9.00;

Assoro ore 11.00;

Nissoria ore 12.00,;

Nicosia 14.00/14.30;

Arrivo a Capizzi 17.30/18.30