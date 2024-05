Panoramica, variante pronta, Pd, “Regione metta soldi”

“La perizia di variante e suppletiva è pronta per essere approvata. Manca solo la copertura finanziaria. Chiediamo alla regione di stanziare nel più breve tempo possibile le risorse necessarie in modo tale che possano riprendere immediatamente i lavori”. Lo afferma il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, in merito agli interminabili ai lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada Panoramica di Enna.

La storia della Panoramica

La Strada provinciale 28 di Enna, detta anche “Panoramica”, a seguito del crollo avvenuto nel 2009, è stata interessata da una serie di problematiche di natura tecnico-giuridica che ne hanno rallentato i lavori di ripristino e messa in sicurezza. Dopo un travagliato iter burocratico per la redazione del progetto, nel luglio 2021 è intervenuto un ulteriore crollo che ha interessato il viadotto 3, per cui i lavori sono stati sospesi affinché si potessero effettuare le valutazioni tecniche e individuare le iniziative necessarie per il riesame delle soluzioni progettuali finalizzate alla ripresa dei lavori.

I soldi

Con una interpellanza parlamentare il deputato del PD ennese ha chiesto all’Assessore delle Infrastrutture Alessandro Aricò di finanziare, nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, i lavori per il ripristino dell’importante tratto viario.