Palazzetto inagibile, ko la rete fognaria, Comune, “pronto tra 15 giorni”

I problemi alla rete fognaria stanno rendendo inagibile il Palazzetto dello sport di Enna. Le società sportive hanno dovuto interrompere tutte le attività ed ora, come riferito dall’assessore all’Impiantistica sportiva, Rosalinda Campanile, sono stati avviati gli interventi per risolvere il guasto mentre “qualche attività programmata siamo riuscita a spostarla in altre sedi grazie alla disponibilità del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo De Amicis” riferisce l’assessore

Riapertura tra 15 giorni

“Si tratta di un intervento consistente (anche economicamente) nell’area perimetrale – assicura l’assessore Campanile – esterna al palazzetto in cui è già intervenuta prontamente Acqua Enna per i lavori di propria competenza. Con solerzia l’ufficio tecnico ha già provveduto ad affidare i lavori ad una ditta che è già a lavoro. Salvo imprevisti, in 15 giorni i lavori potranno concludersi e il palazzetto tornerà fruibile. Ringrazio l’ufficio tecnico e anche la ragioneria per la tempestività dell’Intervento che ci consente di creare meno disagio possibile alle attività sportive che ivi si praticano e che creano un forte indotto economico alle attività di ristorazione nella zona adiacente”.

Il sopralluogo

Nella giornata di ieri, è stato compiuto un sopralluogo a cui hanno preso parte l’Ingegnere capo del Comune, Villari, l’ingegner Murgano, il responsabile impianti sportivi sportivi Sergio Maffeo accompagnato da Enzo Arena” al termine del quale è stato individuato “il problema e i lavori da effettuare che consistono ripristino della condotta fognaria e nel ripristino della regimentazione acque bianche” conclude l’assessore.