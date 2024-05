Demetriadi, festival di eventi per rivivere il mito greco

Il Comune di Enna e l’assessorato all’Istruzione annunciano l’avvio del progetto DEMETRIADI Fest | Le dee – Le madri – La terra, un’iniziativa culturale per riscoprire e rivivere i miti antichi attraverso una lente contemporanea. L’evento si terrà dal 26 al 30 maggio e coinvolgerà istituzioni scolastiche e la comunità locale in una serie di attività artistiche, teatrali e didattiche.

Il festival

Demetriadi scuola intende esplorare il valore del mito e del sacro, con particolare attenzione al ruolo della donna e dell’ambiente. Attraverso vari linguaggi espressivi, come letteratura, cinema e teatro, il festival mira a risignificare luoghi, spazi e identità, promuovendo una riflessione profonda sul senso del sacro nella contemporaneità.

Il mito di Kore e Demetra

Il mito di Kore e Demetra offre molteplici chiavi di lettura che ci permettono di interpretare il presente come una tappa del percorso dell’umanità. Le declinazioni del mito saranno analizzate sotto diversi aspetti: Antropologico: L’agricoltura, il cibo e la nutrizione come elementi di equilibrio territoriale e formazione individuale; Psicologico: Il tema della crescita, della perdita e del distacco dalla madre; Sociale: La violenza sulle donne e il dialogo tra il femminile e il maschile; Ambientalista: La terra e il ciclo delle stagioni; Mitico-Letteraria: Il recupero delle fonti classiche e delle narrazioni; Etno-Antropologica: La riscoperta di riti, tradizioni e narrazioni orali.

L’assessore La Porta

“Le Demetriadi Educational – spiega l’Assessore alla Cultura Giuseppe La Porta – sono l’espediente con cui attraverso il mito “la comunità educante” educa alla identità comune e alla cittadinanza. Di anno in anno riempiremo le Demetriadi di contenuti Educativi come risposta alla povertà educativa dei nostri ragazzi e della comunità.quest’ anno è stata la volta della violenza di genere, il prossimo anno sarà la volta delle dipendenze, e così negli anni futuri le agenzie educative formali e no, stileranno una sorta di progetto educativo di comunità che sarà la direttrice su cui muoversi. Di pari passo le Demetriadi Fest, saranno l’occasione per Enna e la sua comunità di aprirsi all’esterno con eventi artistici ricorrenti una sorta di appuntamento fisso per quanti vorranno visitare e conoscere la nostra città.Questo è il primo anno e avere coinvolto tutte le scuole è di per sé gratificante e di questo ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto e si sono spesi per la realizzazione. sicuramente ci sarà da mettere a punto tante cose ma siamo speranzosi per il futuro”.

Il programma

Il festival prevede una ricca serie di eventi, tra cui letture, performance teatrali, mostre artistiche realizzate da tutte le scuole della città e attività didattiche che coinvolgeranno direttamente gli studenti delle scuole locali.

Domenica 26 Maggio

Ore 19.30: Letture per Demetra – Staffetta letteraria. Partenza da Piazza Belvedere, Statua di Ade e Kore. A seguire, street food presso A’ Chiazza.

Martedì 28 Maggio

Ore 10.00: Teatro Neglia – Performance teatrali e video racconti realizzati dagli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria.

Ore 15.00: Urban Center – Mostra artistica “I Mitonauti: Viaggio nel Mito attraverso gli Occhi dei Bambini”.

Ore 17.00-19.00: Festa di Demetra – Rievocazione storica con cibo, mito, musiche e cantastorie.

Mercoledì 29 Maggio

Ore 9.30: Urban Center – Inaugurazione della mostra “IL MITO: BELLEZZA E LEGENDA” a cura del Liceo Artistico Regionale “Luigi e Mariano Cascio”.

Ore 10.30: Teatro Neglia – Spettacoli teatrali, coro e burattini realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Ore 10.00: Aula Magna I.C. De Amicis – Teatrino di kamishibai in collaborazione con Simona Anna Tudisco.

Ore 19.30: Teatro Neglia – Simposio “parliAmo d’amore” e altre performance teatrali a cura degli studenti.

Giovedì 30 Maggio

Ore 9.00: Trekking letterario “Alla ricerca del tempo perduto” verso la Grotta di Ade, organizzato dall’I.I.S. A. Lincoln.