Il cavaliere Arena, “dedicato a mio padre ed a mio zio”

“Per me -dichiara soddisfatto- è un grande orgoglio ricevere questo grande riconoscimento, ma che devo sicuramente a tutta la mia famiglia, a tutto il mio gruppo di lavoro, dai manager a tutti i miei collaboratori”. Sono le prime parole di Giovanni Arena dopo la nomina a Cavaliere del lavoro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il pensiero al padre ed allo zio

Il neo cavaliere non intende dimenticare chi non c’è più, come il padre e lo zio, da cui ha appreso tutto. “Lo dedico a tutti loro, il cui impegno e supporto sono stati fondamentali. Un ringraziamento speciale – dice Giovanni Arena – va a mio padre Cristofero e, con particolare emozione, a mio zio Gioachino, che dall’alto continua a starmi vicino e a guidarmi. Questo premio è anche loro, perché senza di loro nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. È con gratitudine e umiltà che accolgo questo onore, consapevole che è il risultato di un lavoro collettivo e del sostegno di chi mi è sempre stato accanto.”

Ad del gruppo Arena

Il giovane imprenditore è amministratore delegato e direttore generale del “gruppo Arena”, che è riferimento per l’intera Sicilia e la provincia di Reggio Calabria del marchio “Decò. Arena è pure presidente nazionale del gruppo nazionale VeGè e consigliere di Banca d’Italia – filiale di Catania.

L’impero imprenditoriale

E’ senza ombra di dubbio un manager di talento che con il prezioso e fattivo contributo della famiglia ha saputo, nel ramo della grande distribuzione, accrescere in modo esponenziale un impero di grossa portata, orgoglio per Valguarnera e l’intera provincia. Il gruppo Arena tra megastore e supermercati conta infatti quasi 200 punti vendita, 3.300 dipendenti e un fatturato di quasi un miliardo e mezzo annuo.

La storia di Giovanni Arena

Nato nel 1978, ha mostrato sin da ragazzo tanto interesse, passione e dedizione per l’azienda a conduzione familiare, imparando molto dallo zio Gioacchino e da suo papà Cristoforo, pionieri nel ramo alimentare. Nel corso degli anni, da manager esperto e navigato qual è diventato, è riuscito a dare, sempre col contributo della famiglia e dei suoi fidati collaboratori, un notevole impulso al processo di ampliamento dei punti vendita, parecchi dei quali veri e propri fiori all’occhiello.

La storia dell’azienda

L’azienda di famiglia ha radici antichissime, l’approccio al ramo commerciale inizia nel 1922 con una piccola bottega in via Garibaldi, gestito dai nonni paterni Giovanni e Giuseppina. Man mano negli anni, grazie alla grande intuizione e spirito imprenditoriale, riescono a costruire dal basso, a costo di grandi sacrifici, un vero e proprio impero economico, partendo prima con dei punti vendita in Provincia, per espandersi successivamente in tutta la Regione e nella bassa Calabria