Defibrillatori, Marano (M5s): “Sport e tutela della salute, obiettivo raggiunto”

La parlamentare regionale: “Si chiude finalmente il cerchio su una norma di civiltà che porta la mia firma”

“Con la pubblicazione del decreto da parte dell’Assessorato regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, si concretizza finalmente il mio personale impegno a favore della diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso gli impianti sportivi, pubblici e privati, della Sicilia”.

Lo afferma la deputata regionale M5s, Jose Marano, commentando la pubblicazione del provvedimento dirigenziale grazie al quale sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per l’acquisto di un dispositivo salvavita, così come previsto dall’art.27, della legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2023.

“La cronaca ci restituisce con cadenza quasi quotidiana – prosegue la deputata M5s – il racconto di atleti colpiti da malori improvvisi durante gare e manifestazioni sportive. Episodi come questi impongono una riflessione sull’urgenza di mettere in atto tutte le misure possibili per intervenire tempestivamente e garantire che lo svolgimento delle attività sportive avvenga in condizioni di sicurezza e di piena tutela della salute”.

“Grazie a questo provvedimento – conclude Marano – si chiude finalmente il cerchio su una norma di civiltà che riporta la mia firma e che mi sono impegnata affinché venisse approvata all’interno dell’ultima finanziaria regionale. A disposizione ci sono risorse per oltre 106mila euro che il mondo dell’associazionismo sportivo siciliano utilizzerà per investire nella salute dei suoi atleti”.