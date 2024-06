Piccole foreste ad Enna, “ma cosa aspettano a rimuoverle?”

Piccole foreste crescono ad Enna. La segnalazione è di alcuni residente del capoluogo, perlopiù residenti di abitazioni o quartieri dove le erbacce sono cresciute a dismisura. Sono arrivate in redazione diverse fotografie, a testimonianza delle loro segnalazioni.

Le zone

Sono tante le strade di Enna in cui ci sono questi “insediamenti” naturali. Tra quelle segnalate alla nostra redazione ci sono: Via Abatiella; Chiesa S. Michele; Valverde; Via Candrilli e Chiesa di S. Michele

L’appello di una residente

“Non comprendiamo – dice una lettrice di ViviEnna – le ragioni per cui l’amministrazione non provveda alla bonifica. La loro presenza sono un problema non solo sotto l’aspetto del decoro urbano ma anche sanitario. Il rischio che possano attirare topi o altri animali è forte, per cui lancio un appello al Comune perché si adoperi”.