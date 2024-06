Fondi per la Nord Sud, Pd, “solo propaganda, manca decreto”

“Non emerge l’adozione di nessun decreto di finanziamento o di altro atto amministrativo ufficiale che impegna la Regione”. Lo afferma il Partito Democratico di Nicosia Villadoro in merito all’annuncio da parte della Regione di 86 milioni di euro per il tratto ennese della Nord Sud.

Per i Dem “quanto annunciato dall’Assessorato regionale, su spinta dei dirigenti di Fratelli d’Italia, è solo propaganda elettorale”. Peraltro, “non emerge l’adozione di nessun decreto di finanziamento o di altro atto amministrativo ufficiale che impegna la Regione”

Le polemiche

Attorno all’opera sono sorte le polemiche dopo la sortita dell’Ance Enna che ha segnalato la mancanza di risorse per la Nord Sud, in particolare il tratto ennese tra Leonforte e Mulinello di 29 km, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione. Una lacuna rilanciata dal deputato regionale del Pd, Fabio Venezia e dopo la denuncia dello stesso parlamentare la Regione, in una nota da Palermo, ha spiegato di aver stanziato 86 milioni di euro grazie al Piano di sviluppo e Coesione 2014-2020.

Finanziamento è solo per una tratta

Il Pd di Nicosia e Villarosa spiega che questi soldi sono solo per un tratto dei 29 km. “Il tracciato – dicono dal Pd – è diviso in 4 tratte: Nicosia -Leonforte ( 439 M€), Leonforte – Pirato (372 M€), Pirato – Mulinello A19 (86 M€), Mulinello – SS192 (innesco SP 7a) (137 M€), per un importo complessivo di oltre 1 miliardo di euro” e gli 86 milioni sarebbero stati previsti “per la terza tratta Pirato-Mulinello, la meno significativa e la meno importante per tutto il territorio”.