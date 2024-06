Europee, ecco la scheda elettorale, come si vota

E’ il giorno del voto per l’elezione del Parlamento europeo. Nel collegio 5 Sicilia e Sardegna si eleggono 8 europarlamentari. urne aperte dalle 15 di oggi sabato 8 giugno fino alle 23 e anche domani domenica 9 giugno dalle 7 alle 23,00. Contestualmente in 37 comuni si rinnovano anche sindaci e Consigli comunali, ma non nell’Ennese nè in nessuno dei capoluoghi ad eccezione di Caltanissetta, chiamata alle amministrative.

I documenti necessari

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità (che non sia scaduto) e con la scheda elettorale. Chi non fosse in possesso della scheda elettorale, la avesse smarrita o la avesse riempita dxi timbri di conferma del voto può ottenerne una nuova o un duplicato recandosi agli uffici dello stato civile del proprio comune. Gli uffici saranno aperti con i medesimi orari dei seggi elettorali.

Le elezioni europee, la scheda

Per le elezioni europee si vota con una sola scheda di colore rosa all’interno della quale sono riportati i simboli delle 11 liste ammesse al voto. Si vota tracciando una X sul simbolo per scegliere il partito. Per le elezioni europee, poi, si esprime anche un voto di preferenza. L’elettore potrà indicare, a fianco del simbolo sulle tre righe prestampate, fino ad un massimo di tre cognomi di candidati che vuole votare.

L’alternanza di genere

E’ in vigore una norma che prevede l’alternanza di genere quindi sarà necessario due uomini e una donna oppure due donne e un uomo. Se l’elettore dovesse indicare solo uomini o solo donne la seconda e terza preferenza verranno annullate. Resterà, comunque, valida la prima preferenze espressa.

L’elettore ha la facoltà di non esprimere tutte le tre preferenze ma può limitarsi anche a una o due. nel caso siano due varrà sempre l’alternanza di genere.

Lo scrutinio

Lo scrutinio delle schede inizierà alle 23 di domenica a chiusura dei seggi, dalla scheda rosa, quella per le Europee. Alle 14 di lunedì comincerà lo scrutinio delle schede delle amministrative dove si sarà votato anche per sindaco e consiglio comunale.