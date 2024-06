Intelligenza artificiale, manifesto dei commercialisti

Un manifesto di ventidue pagine per una visione innovativa nel rapporto fra dottori commercialisti e intelligenza artificiale. Evoluzione tecnologica, approcci differenti alla professione ma anche opportunità ed eventuali rischi su un nuovo modo di svolgere una delle attività in cui ogni minimo dettaglio fa sempre la differenza. Se n’è parlato in occasione del convegno dal titolo “Innovazione e crescita professionale, come l’IA sta cambiando il modo di essere commercialisti” svoltosi nella sala “Nino Gagliano” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Enna.

La relazione di Gagliardo

Jacopo Deidda Gagliardo, delegato commissione Intelligenza artificiale, digitalizzazione, data scienze e frontiere della professione, ha relazionato sul tema, il cui convegno è stato organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna e dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna. Marco Montesano e Daniela Basile, rispettivamente presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Enna e presidente dell’Unione Giovani dottori commercialisti di Enna, hanno infatti introdotto l’evento con l’obiettivo di approfondire il tema dell’Intelligenza Artificiale e della sua influenza sulla professione dei commercialisti.

Il manifesto dei commercialisti

Jacopo Deidda Gagliardo, invece, ha relazionato in particolar modo sul Manifesto sull’Intelligenza Artificiale realizzato dal team della Commissione studio da lui stesso guidata, sottolineando come sia fondamentale avere un approccio inclusivo all’IA e promuovere un uso responsabile, etico e sostenibile della stessa tecnologia.

La rivoluzione nella professione

Durante la sua relazione, Deidda Gagliardo ha evidenziato come l’Intelligenza Artificiale stia rivoluzionando il modo di lavorare dei commercialisti, permettendo loro di automatizzare processi ripetitivi e di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto. Ed ha inoltre sottolineato l’importanza di sviluppare competenze digitali e di adottare tecnologie innovative per garantire la crescita professionale e la competitività nel mercato del lavoro.

“Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di approfondimento per i commercialisti presenti, i quali hanno potuto acquisire nuove conoscenze e strumenti per affrontare con successo le sfide del futuro. Grazie all’impegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna, eventi come questo contribuiscono a promuovere l’innovazione e la crescita professionale all’interno della categoria”, questa la considerazione finale degli organizzatori.