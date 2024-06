Autodromo, successo di Torelli nella prima gara Mitijet

L’ACI Racing Week End a Pergusa ha emesso i primi verdetti con le qualifiche del TCR Italy Touring Car Championship, il Campionato Italiano Sport Prototipi ed il Campionato Italiano Autostoriche, prime due gare per la Mitjet.

La prima gara

Nella prima delle due gare della serie internazionale Mitjet successo per Gabriel Torelli, che è passato in testa ed ha dominato i 20 minuti più un giro di gara. Alle sue spalle sfide a tinte forti tra Giuseppe Fiorenzi, che ha recuperato sul finale la 2^ posizione davanti a Jody Lamburghi ed uno scatenato Alberto Naska, lo youtuber che dalla 6^ piazza di partenza ha rimontato fino alla 2^, poi persa in vista della bandiera a scacchi dove ha chiuso 4°.

Il gran finale

Oggi a partire dalle 8.00 altre nove sfide sui 4.950 metri del circuito siciliano che assegnerà il 4° Trofeo Città di Enna. Oltre alle serie tricolori targate ACI Sport anche ACI Storico Festival, l’appuntamento con la cultura e la storia dell’auto, che vedrà un raduno dinamico ed una parata in pista di auto di esclusivo valore storico e sportivo prevista per le 12.45.